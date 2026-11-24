シャキール・ファン・ペルシーがフェイエノールト対FCポルト戦を振り返り、初先発の喜びと敗戦の悔しさを明かした。コンディション向上を目標に掲げ、日曜のデ・クラシケルに向けて自信を深めている。

シャキール・ファン・ペルシー は フェイエノールト 対 FCポルト 戦（0-1）を複雑な思いで振り返った。 初先発とチームのプレーには満足する一方、再び敗れたことを悔やんでいる。 それでも、日曜日に アヤックス と対戦する「 デ・クラシケル 」に向け、チームの自信を感じているという。

今季、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督はセンターフォワードとしてナチョ・フェッリを常に第一候補に据えてきたが、火曜日はファン・ペルシーに出番が回ってきた。20歳のFWは計66分間プレーしたものの、フェイエノールトの攻撃で大きな存在感を示すことはできなかった。 ファン・ペルシーは『Ziggo Sport』のノア・ファーレに対し、「そうですね。 初先発は誇らしいですが、結果は残念です」と語り始めた。

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「もっとできたという感覚があります。 チームとしてはまずまずのプレーができ、チャンスもありました。 それでも、初先発を果たせたことは誇りに思います」 「チームにはしばらく前からいますが、けがのため、これまで先発デビューができませんでした」とファン・ペルシーは説明する。

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「今それを果たせたのは、ただただうれしいです。 もっとプレー時間を増やしていきたいです」そのためには、さらにコンディションを上げる必要があると本人も理解している。

「毎週、より良いコンディションになっていると感じます。 それが僕にとって一番大事です。 コンスタントに90分間プレーすることが目標です。 今は順調に進んでいます」