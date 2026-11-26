リヴァプール主将のフィルジル・ファン・ダイクが、親友ケヴィン・デ・ブライネのPSVエインホーフェン移籍に関する報道に懐疑的な見方を示し、情報源の信憑性に疑問を呈した。ファン・ダイクは、移籍先を語る権利は選手本人にあり、周囲の情報漏洩は問題だと指摘し、メディアの憶測を一蹴した。

リヴァプール 主将の フィルジル・ファン・ダイク が、親友 ケヴィン・デ・ブライネ の PSV 移籍を巡る報道に厳しく反論した。 オランダ人DFは報道と距離を置き、元マンチェスター・シティのスターがエールディヴィジに向かうとする情報源の信憑性に疑問を呈した。

ファン・ダイクは、親友のデ・ブライネがエールディヴィジの強豪PSVへの移籍を検討しているとの報道に懐疑的な見方を示した。 オランダ人DFは、リヴァプールが先日行ったクラブ・ブルッヘとの欧州大会での一戦の後、この件について質問を受けた。 親しい間柄ではあるものの、マンチェスター・シティのレジェンドの次の移籍先を巡り、自分が仲介役や情報源になるつもりはないと明言した。 に説明した。

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また、選手本人はアイントホーフェンへの移籍について公に何も語っていないと指摘。