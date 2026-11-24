ファミリーマートで『ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』コラボが11月24日より開催！

12月3日発売予定のゲーム『ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』のコラボキャンペーンがファミリーマート約16,500店舗にて実施。 コラボ中華まんの販売をはじめ、対象商品の購入でもらえる限定商品やゲーム内特典、グッズ販売など多彩な企画が実施されます。

シリーズでおなじみのスライムをかたどった「スライムまん（てりやき味）」が、11月24日より数量限定で発売。 価格は258円（税込）で、レアなモンスターを再現した「メタルスライムまん」がごくまれに店頭のスチーマーに出現します。 味は「スライムまん」と同一で、購入時に商品を選ぶことはできません。11月24日10時～12月7日までの期間中、対象のアイスを2個同時に購入すると、オリジナルアクリルキーホルダー（全4種）がその場で1個もらえます。 景品はなくなり次第終了です。

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アプリ「ファミペイ」を提示して対象商品を購入するとスタンプがたまる企画が実施。 中華まん全品を対象とした「中華まんコース」と、対象アイス10商品でたまる「アイスコース」の2種類が用意されており、両コースのスタンプは合算されません。 さらに、『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』のゲーム内で仲間になるコラボモンスター「ファミリナイト」が必ずゲットできるデジタル交換コードがもらえます。