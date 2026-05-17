ファミリーマートメディアコミース事業：物販と広告の組み合わせ、広告関連売り上げ目標400億円

コンビニ大手のファミリーマートが自社の決済アプリや店内に設置したデジタルサイネージを活用し、物販と広告を組み合わせるメディアコマース事業に本格的に乗り出した。メディアコマース事業では、広告出稿企業に保険、金融、自動車など商品を店舗に置かない業種にまで広がる広告・マーケティングサービスを提供し、広告関連売り上げ目標400億円を設定している。ファミリーマートは決済アプリ「ファミペイ」を19年にサービスを開始し、広告出稿企業を顧客層に広げることが秘訣となっている。また、加盟店とのデータ連携を通じて、購買データを確実に取得し、広告効果を高めることができる。ファミリーマートは、サイネージだけではなく、動画広告やアプリでの通知を組み合わせた新しい広告パッケージ「ファミマまるごとメディア」も始める。

コンビニ大手の ファミリーマート が、自社の決済アプリや店内に設置したデジタルサイネージを活用し、物販と広告を組み合わせる「 メディアコマース事業 」に本格的に乗り出した。2030年度には広告関連売り上げ400億円を目指す。

ファミマは19年にサービスを開始した決済アプリ「ファミペイ」のほか、伊藤忠商事やNTTドコモなどとの合弁会社"データ・ワン"を通じ、連携するドラッグストアや食品スーパーの購買データも集積。 今年2月時点で、日本の成人人口の約半分に相当する計5500万IDを保持しており、1日当たり2300万人分の購買者データも取得できる。 こうしたデータのほか、国内約1万6000店舗に設置したサイネージを活用し、25年度は440社に広告・マーケティングサービスなどを提供した。 広告出稿企業は保険、金融、自動車など商品を店舗に置かない業種にまで広がる。

昨年4月には韓国の現代自動車の新型電気自動車（EV）の試乗会を首都圏を中心とした10店舗で実施。 試乗予約を促すため、売り場、サイネージ、アプリでの通知を連動させて広告を流し、数十台の成約につながった。

今年3月には三重県内の5店舗でトヨタ自動車の電動車の試乗会も開催した。1月からは、動画広告からリアル店舗での購買やイートイン、駐車場で"触れる、試せる"といった体験をつなぐ新しい広告パッケージ"ファミマまるごとメディア"も始めている。 26年度内には6千万IDまでの拡大を見込み、現在150億円の広告関連の売り上げを30年度に400億円に伸ばしたい考え。 今年2月に東京都内で開いたメディアコマース戦略発表会で、当時の細見研介社長は"従来の小売業を超えて、情報産業、広告業、今まで考えられなかった分野に成長の領域を広げていく"と話した





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