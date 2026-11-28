ファミリーマートとTelexistence（テレイグジスタンス）は2026年11月19日、AIを活用した飲料補充ロボット「TX GHOST」とデジタル在庫棚「スマートシェルフ」を、2027年1月から全国のファミリーマート店舗を対象に順次、本格導入することを発表した。

コンビニエンスストアにおける飲料補充業務は、店舗従業員にとって負担の大きい作業のひとつ。 納品された飲料を冷蔵庫内の在庫棚に整理し、売場の商品が少なくなるたびに補充する必要がある。

低温環境で繰り返し行う作業であり、身体的な負担も伴う。 ファミリーマートとTelexistenceは2020年から飲料補充業務の自動化に向けた実証実験を開始。2022年8月にはAIロボット「TX SCARA」と店舗作業分析システム「TX Work Analytics」を300店舗に拡大する計画を発表していた。 ■AIが売れ筋商品を判断、24時間稼働で1日最大約1,800本を陳列Telexistence独自のAIシステムが店舗ごとの販売データを分析し、販売頻度の高い商品を優先的に補充する。

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売れ筋商品の欠品を防ぎ、販売機会の損失を抑えることで、店舗の売上向上にもつなげる狙いがある。 店舗従業員は商品ごとに最初の1本をスキャンして棚に並べるだけでよく、AIが商品ごとの必要な補充数を算出して従業員に提示する。 異なる種類の商品を同じ在庫棚に保管することもできるため、商品を分類して整理する手間も省くことができる。 先行導入店舗では、在庫管理の効率化と陳列作業の自動化によって、飲料補充に関わる作業時間を1日あたり約7割削減できることが確認された。