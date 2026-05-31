ファミリーマート新食感シュークリーム「もちむに」と「ザクほろ」が話題に！

ファミリーマートが5月12日から開始したキャンペーンで、新食感シュークリーム「もちむにシュー」と「ザクほろシュー」が登場。発売7日で300万食を売り上げる人気ぶり。もちもち食感とザクほろ食感の違いを楽しめる。

2024年5月12日より、 ファミリーマート で大人気の シュークリーム と新食感 シュークリーム を主役にしたキャンペーンがスタートしました。 今回の目玉は、従来の シュークリーム とは一線を画す二つの新食感シュー、「もちむにシュー（ミルククリーム）」と「ザクほろシュー（チョコクリーム）」です。

これらの商品は、発売からわずか7日間で累計販売数300万食を突破するほどの反響を呼んでいます。 まず、「もちむにシュー」は、その名の通り「もちもち」と「むにむに」した食感が特徴の新感覚シュークリームです。 シュー生地は通常の焼き色がついておらず、白っぽい見た目が印象的。 焼き加減を調整することで表面はつるんとしながら、中はふんわりもっちりとした仕上がりになっています。

クリームにはミルククリームを使用し、甘さ控えめでなめらかな口当たりが、もちもち生地と絶妙にマッチ。 冷やして食べるとさらに食感が引き立ち、夏場にもぴったりの一品です。 一方、「ザクほろシュー」は、クッキーシューに「ほろ」とした食感を加えた意欲作。 開発には半年以上の試行錯誤が重ねられ、ザクザクのクッキー生地が口の中でほろりと崩れる新感覚を実現しました。

チョコクリームは濃厚でコクがあり、甘味と苦味のバランスが絶妙。 SNSでは「ザクほろの食感がクセになる」「チョコクリームが濃厚で最高」と絶賛の声が相次いでいます。 また、パッケージもかわいらしく、手土産や自分へのご褒美にもおすすめです。 さらに、ファミリーマートはこれらの新食感シューに加え、定番の「エクレア」や「カスタードシュー」もキャンペーン対象として展開。

全4品のシュークリームがラインナップされ、食べ比べを楽しむこともできます。 数量限定のため、気になる方はお早めに店頭へ足を運んでみてはいかがでしょうか。 コンビニスイーツの進化を感じられる機会です。 なお、これらの新商品は一部店舗を除く全国のファミリーマートで販売中。

価格は各180円前後（税込）で、手軽に購入できるのも魅力です。 この機会に、新食感のシュークリームをぜひご賞味ください





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