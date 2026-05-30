ファミリーマートから抹茶を使った新作スイーツが登場中。有名店のスイーツやこだわりの素材を使ったスイーツなど、魅力的なラインナップは抹茶好きさんならチェック必須かも。

ファミリーマート から抹茶を使った 新作スイーツ が登場中。 有名店のスイーツやこだわりの素材を使ったスイーツなど、魅力的なラインナップは抹茶好きさんならチェック必須かも。 ファミマの抹茶を使った 新作スイーツ を詳しく紹介します。

コンビニスイーツ選びの参考に、チェックしてみてください。 抹茶好きにはかなり推せる一品として、@oyatsu_panponさんが「冷やして食べるとろけるくりーむパン 出雲抹茶」です。 くりーむパンで有名な八天堂のファミマ限定品というところも推せるポイントです。 抹茶色のパッケージには高級感があり、自分のおやつとしてはもちろんちょっとした差し入れにしても喜ばれるかも。

価格は298円（税込）です。 @oyatsu_panponさんがいわく「しっとりふんわり、口どけの良い甘めの生地、中のクリームはぽってりなめらか。 芳醇な抹茶の風味が広がりつつ、練乳のようなミルクのコクも感じる」とのこと。 画像の通り、クリームは抹茶クリームと濃厚抹茶ソースの2層仕立てになっています。

ちょっぴりぜいたくなスイーツを食べたいときにもおすすめです。 @masaki_19740913さんがけっこう濃厚、小さくてもちょうどよく美味しいとコメントしている投稿で紹介されているのがとろける生チーズケーキ 宇治抹茶です。 クリーム等の装飾をしていないシンプルなスイーツですが、その分抹茶の味わいがしっかりと楽しめそう。220円（税込）と手に取りやすい価格なので、抹茶スイーツ好きさんは特に試してみる価値ありです。 公式サイトによるととろける口どけが特徴なのだそうで、口当たりの良さに期待が高まるスイーツです。

宇治抹茶の爽やかな渋みと生チーズケーキのクリーミーさとが相まって重くなりすぎずにパクパクと食べ進められそうです。 頑張った日のご褒美スイーツにもおすすめ。 緑茶や抹茶オレのお供にして、ほっこりしたおやつタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか





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