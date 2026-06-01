ファミリーマート「ありがとうの手紙コンテスト」18回目

ファミリーマート「ありがとうの手紙コンテスト」は、2009年に開始されました。18回目を迎える本年度までに、全国から延べ46万通を超える作品が寄せられています。

ファミリーマート 「 ありがとうの手紙コンテスト 」は、2009年に開始されました。18回目を迎える本年度までに、全国から延べ46万通を超える作品が寄せられています。2019年に文部科学省後援事業に認定、2022年には「文部科学大臣賞」が授与されるなど、教育現場からも高い評価をいただいております。

デジタル化が進む現代においても、手紙という温かいツールを通してこどもたちの豊かな心を育むとともに、2026年から「SDGs賞」から名称変更した「サステナビリティ賞」を通じて、持続可能な社会への感謝の気持ちを育む機会も創出しています。 ファミリーマートは、こうした日常の小さな「伝えたい想い」を後押しするため、全国のマルチコピー機サービス「ファミマネットワークプリント」を通じて、誰もが気軽に、そして楽しく感謝を届けられるオリジナルレターセットを提供します。

デザインは、ファミリーマートの人気商品であるおむすび「手巻 紅しゃけ」、「生コッペパン（たまご）」、そしてリニューアルした「FAMIMA CAFÉ」のコーヒーカップ（Mサイズ）をモチーフにした計3種類を展開いたします。 店内のマルチコピー機から普通紙（A3サイズ）で印刷し、ハサミで切り取って折るだけで、封筒と便箋が一度に完成する遊び心あふれる仕様です。 切手を貼ればそのまま郵送できる本格的な設計となっており、デジタル化が進む現代だからこそ、自分の手で「作る楽しさ」と、心のこもった手紙が「届くワクワク感」を提案いたします





PRTIMES_LIFE / 🏆 39. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ファミリーマート ありがとうの手紙コンテスト デジタル化 手紙 感謝の気持ち

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

上原浩治氏 阿部前監督の騒動、選手への影響は「次の日は多少は…でも結局、選手ってやるしかないので」 - スポニチ Sponichi Annex 芸能元巨人投手でメジャーでも活躍した上原浩治氏（51）が31日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。巨人の阿部慎之助前監督（47）が長女（18…

Read more »

上沼恵美子、阿部前監督の現行犯逮捕に「親子げんかも難しくなった」逮捕は妥当とした医師の指摘に納得 - スポニチ Sponichi Annex 芸能タレント上沼恵美子（71）が31日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。巨人の阿部慎之助前監督（47）が長女（18）への暴行…

Read more »

【フィギュア】中井亜美「幸せな時間を過ごせました」披露した家入レオとのコラボナンバーに反響フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナオリンピック（五輪）銅メダルを獲得した中井亜美（18＝TOKIOインカラミ）が、1日までにインスタグラムを更新。出演… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

Read more »

MSI、COMPUTEX 2026で新製品を発表 Arc G搭載Claw 8 EX AI+や40周年記念Titanなど台湾MSIはCOMPUTEX 2026で、Intelの最新Arc Gシリーズ・プロセッサーを搭載したポータブルゲーミング機「Claw 8 EX AI+」、創立40周年記念ゲーミングノートPC「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic」、Vincent van Goghコラボの「Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition」など複数の新製品を発表した。高性能AI対応デバイスと特別デザインの融合が特徴で、新Katana・VentureシリーズやMLG Editionも登場。

Read more »