お笑い芸人、エハラマサヒロ（44）が26日、Xを更新。「助けてください！」などとつづり、ネット上で話題となっている。「【大ピンチ】助けてください！！！」と前置… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「【大ピンチ】助けてください！！！ 」と前置きした上で「僕が3500万円をかけて人生賭けて作っている2時間のエンターテイメントショー『ザ・ミュージカルマン』 12月24.25.26.27日に青山一丁目の草月ホールで公演予定なんですが、公演1ケ月前を切り、運営さんとの認識相違によって3000枚以上あるチケットが150枚しか売れてないことが発覚しました」と書き出した。

続けて「そこでお願いです！！！！ 絶対損はさせない、絶対に楽しい舞台、エハラを助けると思って是非見に来て頂けませんでしょうか？

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」とフォロワーに助けを求めた上で「内容は、フル生バンドでエハラの歌ネタ、ミラクルひかるのモノマネショー、豪華アーティストの歌唱（過去はGLAY TERUさん、山崎まさよしさん、清水翔太さん、氣志團翔さん、城田優さん、加護亜依さん、ロバート秋山さんなど多数）世界一のダンサー、ヒューマンビートボクサーによるパフォーマンス、それをストーリーコント仕立てで進む飽きることないメインディッシュのみの2時間です。2018年に初回公演し、手応えを感じて去年復活、今年はさらに800万円かけて舞台装置も豪華にし全てスケールアップしてお届けします！ 」とつづった。