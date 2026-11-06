ピンク・フロイド『アニマルズ』50周年記念盤発売決定 未発表音源含む豪華ボックスセット

プログレッシブ・ロックの金字塔『アニマルズ』の50周年記念盤が来年1月22日に発売される。ロジャー・ウォーターズやデヴィッド・ギルモアらのコメント、オークランド公演の未発表ライブ音源などを収録する詳細をお届けします。

プログレッシブ・ロックを代表するバンド、 ピンク・フロイド の歴史的名盤『 アニマルズ 』の 50周年記念 盤が、来年1月22日に発売されることが5日、明らかになった。本作は1977年1月21日に初発表され、豚が空を飛ぶ印象的なジャケットデザインで知られる作品である。

多様な形態で展開される記念盤パッケージ

今回の50周年記念盤は、デラックス・ボックス・セット（5CD＋3LP＋Blu-rayオーディオ）、2LP、1LP（カラー・ヴァイナル）、2CD、Blu-rayオーディオ、デジタル配信など、複数の形態でリリースされる。ファンが好みに応じて選べる幅広いラインナップが用意されている。

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特に注目すべきは、2CD盤の内容である。オリジナル・アルバムの全5曲に加え、ロジャー・ウォーターズ作の「Young Nicholas Jon」や、「Sheep」「Dogs」の初期バージョンなど、これまで未発表だった楽曲が多数収録されている。これにより、バンドの制作過程の一端を垣間見ることができる。

オークランド公演の完全収録と修復作業

Blu-rayオーディオ盤には、各種の高音質オーディオ・ミックスが含まれるだけでなく、1977年の「アニマルズ・ツアー」オークランド公演を完全収録した未発表ライブ音源も収められる。このライブ音源「Live from the Oakland Coliseum Arena 1977」は、1977年5月9日にカリフォルニア州オークランド・コロシアム・アリーナで行われた公演を、ラインハルト・ホールヴァインが秘密裏に録音したものである。

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この音源は入念な修復とリマスタリングが施されており、当時の生音の迫力が再現されている。収録曲は『アニマルズ』と『炎～あなたがここにいてほしい』の全曲、さらにアンコールの「Money」「Us and Them」「Eugene, He Was a Thief（原題：Eugene, Axe）」を含む全13曲から構成されている。

興味深い点として、「Eugene, He Was a Thief」が同ツアーのセットリストに組み込まれたのは本公演のみだったことが挙げられる。この曲は1974年以来約3年ぶりに演奏され、結果として同曲の最後の演奏となった歴史的な瞬間を捉えたものとなっている。

メンバーが語る制作背景とジャケットの意味

ロジャー・ウォーターズは、象徴的なジャケットの起源について、バタシー発電所との関わりを明かしている。彼はクラパムの自宅への行き帰りに毎日バタシー発電所の前を通っており、煙を吐き出すその建物の象徴的な威嚇感や、4本の煙突が逆さまになったテーブルや男根のように見える点に惹かれたという。バンドの4人がひっくり返ったような状況にあったことを反映し、豚が飛ぶのに最適な場所だと判断したのだ。

デヴィッド・ギルモアは、77年当時の音楽シーンでパンクが与えた影響に触れた。『アニマルズ』は攻撃的で装飾を削ぎ落とした作品であり、『炎～あなたがここにいてほしい』のようなサウンドスケープ重視のアプローチからさらに踏み込み、直接的で荒々しい表現を目指したと回想する。ロジャーの歌詞もこの時期に攻撃的变成了傾向が強かったという。

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ニック・メイスンは、バンド内に意見の違いが表面化し始めていた時期ではあったが、『アニマルズ』は結束力のあるプロジェクトだったと評価する。ブリタニア・ロウにある自分たち専用のレコーディング・スタジオの構築が大きな転機となり、誰でも扱えるような設計と分かりやすい配線を目指した環境で制作が行われたと語っている。