ピャチェーレの料理長が語るイタリア料理の哲学

ピャチェーレの料理長は、イタリア料理の哲学を語ります。経験を積み、2013年に「イタリアンダイニング ジリオン」がオープンして以来料理長を務め、2015年7月より日本イタリア料理協会に入会。2018年10月～2019年3月の半年間、西武鉄道のプロモーション「西武 旅するレストラン 52席の至福」のメニューを監修。イタリア料理はスピードが命と考え、素材に対してストレスのない調理法を心掛け、料理の出来上がりの瞬間の美味しさをお客様に提供することをモットーとする。

ピャチェーレ の 料理長 が語る イタリア料理 の哲学、経験を積み、2013年に「 イタリアンダイニング ジリオン 」がオープンして以来 料理長 を務め、2015年7月より日本 イタリア料理 協会に入会。2018年10月～2019年3月の半年間、 西武鉄道 の プロモーション 「西武 旅する レストラン 52席の至福」の メニュー を監修。

イタリア料理はスピードが命と考え、素材に対してストレスのない調理法を心掛け、料理の出来上がりの瞬間の美味しさをお客様に提供することをモットーとする。 常に柔軟な発想と想像力を持ちながら料理に向き合い、お客様に感動と笑顔を届けたいという想いでおもてなししている。 新鮮な野菜やオリーブオイルをふんだんに使い、素材の味わいを引き出したヘルシーイタリアンをコンセプトに、自家製生パスタをはじめ、スペシャリティ フルコースやアラカルトなど多彩なメニューをお楽しみいただけます。

デザートは隣接するデザート工房「アトリエ・デセール」より、できたてをお届けいたします。 記念日や誕生日などの特別な日、また大切なビジネスのご会食や接待にもご利用いただける個室もご用意しております。 インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。

詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.com その他SNS www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください





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