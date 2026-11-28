スクラッチ企画、プレゼントキャンペーンでお届けするピカールのクリスマス

期間中、税込4,400円ごとのお買い上げでスクラッチカードを1枚進呈。 カードを削ると、次回のお買い物で利用できる50円・100円・300円のいずれかの割引クーポンが当たります。

クリスマスのお買い物に、ちょっとしたワクワク感を添える企画です。 ◆クリスマスギフト・キャンペーンで「Art de Vivre」を体験 クリスマスセール期間中にピカールでお買い物いただいたお客さまを対象に、クリスマスギフト・キャンペーンを実施します。 店舗レシートやオンラインショップご購入後のメールに記載されたQRコードからアンケートに回答し、ご希望の賞品を選んでご応募いただけます。 ご応募いただいた方の中から抽選で、ピカールのソーシャルギフトやフレンチ・ビストロのお食事券、ホテル宿泊券などをプレゼントいたします。

Advertisement

フランス流の暮らしの美学「Art de Vivre（アール・ド・ヴィーヴル）」を、食や滞在を通じて楽しんでいただける賞品をご用意しました。 B賞：Le Petit Tonneau（ル・プティ・トノー虎ノ門） お食事券20,000円分 当選人数：3名さま◆10周年を記念する新色「ページェント・ブルー」の折りたたみ保冷バッグも登場華やかな催しを意味する“Pageant”の名を冠した新カラーは、冬の街並みを思わせる深みのあるブルーが特徴です。 新しいロゴデザインにラメを施し、 日常のお買い物にも特別感を添えるアイテムに仕上げました。 日本第1号店のオープンから10周年を記念したスペシャル・バージョンです。