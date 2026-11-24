リーズ戦での敗北後、サポーターに応答しなかったチェルシーのコール・パーマーに対し、ピアーズ・モーガンが腐った態度がキャリアを台無しにすると警告。

土曜日のリーズ・ユナイテッド戦で1-4と敗れた後、ホームの サポーター に応えなかった チェルシー FW コール・パーマー を、 ピアーズ・モーガン が痛烈に批判した。 共演したマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、 ニッキー・バット とともに、24歳のパーマーに対し、腐った態度がクラブとイングランド代表でのキャリアを台無しにしかねないと警告した。

モーガンは、土曜日のリーズ・ユナイテッド戦での1-4の惨敗後にサポーターを無視したチェルシーFWパーマーについて、並外れた才能を無駄にし、腐った態度を見せていると非難した。 ダニエル・ファルケ率いるリーズが1999年以来となる西ロンドンでの勝利を収め、スタンフォード・ブリッジの観衆は信じられない思いで見つめていた。 パーマーはこの試合でも存在感を示せず、試合終了後にはホームのサポーターに拍手を送ることを拒んだ。

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さらに、元マンチェスター・シティのアタッカーは、チームメイトのジョアン・ペドロと口論になってから、重い足取りでトンネルへと引き揚げた。 この行動をモーガンは直ちに非難し、振る舞いを改めなければ24歳のキャリアは尻すぼみに終わる深刻な危険があると警告した。 に出演したモーガンは、サッカーの内外におけるパーマーのプロ意識に疑問を呈し、厳しい言葉を並べた。 トーマス・トゥヘル率いるイングランド代表から外され続けていることも、振る舞いに根深い問題がある証拠だと指摘した。

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「パーマーにまつわるすべてがそうだ。 レストランでの彼について耳にする話、イングランド代表の合宿での振る舞い、そしてトゥヘルが彼を選ばない理由。 驚くべき能力を持ちながら、それを無駄にしている」