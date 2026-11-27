セレクトショップを展開するアパレル大手「ビームス」（東京都渋谷区）の最新の店舗が、「こんぴらさん」の愛称で親しまれる金刀比羅宮（ことひらぐう）（香川県琴平町）…

セレクトショップを展開するアパレル大手「ビームス」（東京都渋谷区）の最新の店舗が、「こんぴらさん」の愛称で親しまれる金刀比羅宮（ことひらぐう）（香川県琴平町）の参道にオープンした。 都市部に立地する通常の店舗とは異なる「ビームス ジャパン」レーベルの新店で、他にも日光（栃木県日光市）や善光寺（長野市）などインバウンド（訪日外国客）も多い観光地に出店。

地元の伝統に根差した工芸品も扱い、日本のものづくりの魅力発信を狙う。 400種の商品はすべて日本製 象頭山（ぞうずさん）の山腹にある金刀比羅宮の参道沿いには、讃岐うどんをはじめとする飲食店や土産物屋が並び、年間200万人を超える観光客でにぎわう。 その785段からなる石段の46段目に10月31日、「ビームス ジャパン 琴平」がオープンした。 築100年を超えるという瓦屋根に白壁の建物を改装した店内には、Tシャツなどの衣類のほか、雑貨や工芸品など約400種類の商品を取りそろえた。 そのすべてが日本のメーカーのものだ。

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うち約50種類は琴平店限定で、「丸亀うちわ」「高松宮内張子」といった地元の伝統工芸品のオリジナル商品や、香川在住のアーティスト、平山昌尚さんが長い石段を上って金刀比羅宮に参拝したときの心境を「ASHITA KINNIKUTSU（あした筋肉痛）」とデザインしたTシャツやトートバッグもある。 売り上げの一部は、金刀比羅宮の建造物保全や地域の文化継承のための費用として寄付される。 中尾智則店長は「金刀比羅宮のおひざ元ということもあって、お客さまの年齢層は幅広い。 売り上げの3割ぐらいはインバウンドで、海外の方にも好評をいただいている」と話す。