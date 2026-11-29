テレビ朝日「ビートたけしのTVタックル」で、倍速再生でのドラマ視聴について議論が行われ、ビートたけし氏が黒澤明監督の演出哲学に言及しながら慎重な姿勢を示した。若者のテレビ離れとSNS・ネット配信の台頭による影響もテーマとして取り上げられた。

ビートたけし は29日に放送されたテレビ朝日系「 ビートたけし の TVタックル 」（日曜正午）に出演。 テレビの未来を考える番組企画の中で、ドラマなどの動画を「 倍速再生 」で見る若い世代が増えているという話題に及んだ際、ゲストのコメントに「そんなこと言ったら、（映画監督の）黒澤（明）さんの現場にいたら、ぶん殴られる」と指摘した。

この日は、ネット社会の加速でテレビを見る世代が減少しているというテーマを、「SNS・ネット配信の台頭でテレビ離れが加速? 今後テレビに求められる役割とは? テレビの未来を考えるSP」として放送し、出演者がさまざまな意見をかわした。 進行役を務めるエッセイストの阿川佐和子が、若者のテレビ離れに触れた際「しかも、今の若い人たちは倍速で見るって。

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信じられないと思って」と苦言を呈すると、スタジオゲストで出演したモデルでタレントの藤井サチが「倍速、大好きです」と告白。 阿川らは「え～? 」と一斉に疑問の声をあげた。 藤井は「基本、2倍速で全部見ています。