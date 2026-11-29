ビートたけし（79）は、29日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。テレビの未来を考える企画を放送する中、子どものころ自宅… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

ビートたけし （79）は、29日に放送された テレビ朝日 系「 ビートたけし のTVタックル」（日曜正午）に出演。 テレビの未来を考える企画を放送する中、子どものころ自宅にテレビがやってきたタイミングについて「（ほかの家庭に比べ）かなり早かったんじゃないかな」と振り返った。

この日の放送では、ネット社会の加速でテレビを見る世代が減少しているというテーマを、「SNS・ネット配信の台頭でテレビ離れが加速? 今後テレビに求められる役割とは? テレビの未来を考えるSP」として放送し、20代から70代の出演者が、さまざまな意見をかわした。 番組中盤では、1959年（昭34）にテレビ朝日の前身「日本教育テレビ」が開局した際の映像や、63年11月に初めて衛星中継が行われた際のエピソードなど、これまでのテレビの歴史を紹介。

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たけしは「俺んちは、兄貴（北野大さん）が電波系というか、理工系の仕事をしていたんで、もしかしたら、ふろ屋やラーメン屋以外で、家庭にテレビがあったのはかなり早かったんじゃないかな」と振り返った。