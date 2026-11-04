ビリー・ワイルドの魔法覚醒とヘックス王国への転移

ブレスレットが外れた瞬間、少女ビリーは魔法使いの王国ヘックスへ転移する。追手から逃れるため三つ目猫の使い魔ビーフと出会い、自身の魔法力と向き合っていく物語の概要。

幼い頃から母親から特殊な存在であることを指摘され、その力を封印するために身につけていたブレスレット。そのブレスレットが外れた拍子に、主人公ビリーの眠っていた魔法の力が一気に目覚めてしまう。彼女は突如として、魔法使いたちが隠れて暮らす王国ヘックスへと吸い込まれるという不可思議な体験をする。

鮮やかな魔法世界ヘックスへの転移

迷い込んだ先で広がるのは、見たこともない鮮やかな色彩に満ちた魔法使いたちの世界である。数々の魔法の数々に驚きながらも、ビリーは初めて自分らしくいられる世界に出会えた喜びに瞳を輝かせる。普段とは全く異なる環境での生活は、彼女にとって未知なる発見の連続となった。しかし、この新天地での生活が平穏に続くことはなかった。

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誰も空を飛べないはずの世界で、彼女だけが空を舞ったことで彼女の運命は一変する。この異能が周囲の注意を呼び、特にヘックスを治める女王セレステからは強い危険視を受けることになる。セレステ女王は自分だけが空を飛べる存在であることを主張し、カラスの使い魔を放ってビリーを追い詰めていくという緊迫した状況に陥る。

カラス使い魔による追跡と逃亡劇

絶体絶命の逃亡劇のなか、ビリーが出会ったのは魔法使いの相棒である使い魔だった。それはもふもふした三つ目を持つ猫のビーフ・ロジャー・クラムチャックという存在である。皮肉屋で憎まれ口をたたきながらも、実際には頼れる魔法マスターとしての側面を持つビーフは、ビリーにとって頼れる仲間となる。

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ビーフを相棒に迎え入れたビリーは、自身の本当の力と向き合っていくことを余儀なくされる。追手からの圧力がかかる中で、彼女自身の能力をどう制御し、どう活かしていくかが物語の核心となる。単なる逃避行ではなく、自らのアイデンティティと魔法の正体を見極める過程が描かれる。

声優陣が語るキャラクターの魅力

今回解禁された予告映像を観た感想を聞かれた畑と生田は、興奮冷めやらぬ様子で所감을述べている。畑はわくわくする感覚を述べ、自分の声がビリーに入っているという不思議な感覚を強調。本編丸ごと通しで早く劇場で観たいという思いを語った。生田もまた、ディズニー・アニメーションの世界に自分たちが入れた喜びを口にした。

さらに自身が演じたキャラクターについて、畑はビリーの性格を分析した。ビリーは結構ずる賢いところがあるけど、それでいて愛嬌もあるし、女子高生らしい可愛らしい部分もたくさんある女の子だと指摘。ビーフとのコンビネーションも素晴らしいので、そういったところもぜひ注目してほしいとアピールした。

ビーフとビリーの関係性構築

生田はビーフというキャラクターの魅力についても言及した。ビーフはのんびり屋さんなところもあるし、ちょっと怖がりなところもあると説明。ビリーにとってはとても頼れる存在ではあるけども、ちょっと抜けた可愛らしさがあったりすると指摘した。そういうところがビーフの魅力であるという見解を示し、二人の掛け合いが物語に深みを与えると語った。