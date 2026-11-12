ビヨンドジャパンジムニーフェイスグリルSu11塗装済みのカラー展開が16色に拡大

ジープ専門パーツブランドBEYOND JAPANは、ジムニー専用フェイスグリル「Su11」の塗装済みモデルにて、ジムニーノマドの7色やホワイトを追加し、全16色のラインナップへ拡充した詳細。

スズキ の小型オフロード車「ジムニー」市場で高い支持を得ている専門パーツブランド、ビヨンドジャパン（ BEYOND JAPAN ）は、同社が展開するジープ専門ブランドからの供給を強化した。同ブランドの主力商品である スズキ 『ジムニー』用 フェイスグリル 「 Su11 」の塗装済みモデルに対して、新たなボディカラーの追加を行うことを発表した。これにより、消費者が選択できるカラーバリエーションの幅が大幅に拡大した。

ジムニーノマド7色などカラー展開が大幅に拡大

今回のカラー追加により、スズキ『ジムニー』および『ジムニーシエラ』、『ジムニーノマド』の全16色から選択できるようになった。従来はスズキ『ジムニー』（JB64）とスズキ『ジムニーシエラ』（JB74）のボディカラー8色で展開されていたが、ここにジムニーノマドの7色が追加されたため、トータルで16色となる。シズリングレッドメタリック（E5R）、シフォンアイボリーメタリック2（E5J）、セレスティアルブルーパールメタリック（WBH）、グラナイトグレーメタリック（ZTN）、ブルーイッシュブラックパール4（WB3）、ジャングルグリーン2（WA7）、アークティックホワイトパール（ZHJ）の7色が新たにラインナップに加わった。

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さらに、ジムニーおよびジムニーシエラ向けにはピュアホワイトパール（ZVR）が追加され、対象車種ごとのカラー数は9色となった。すべてのカラーはスズキの公式カラーコードに基づいて正確に塗装が施されており、車両の純正カラーと完璧にマッチさせることが可能だ。これにより、車両のオーナーは自身の愛車と一体化した外観を実現するための豊富な選択肢を得ることになる。

Su11グリルのデザイン特徴とカスタム自由度

今回対象となっている「Su11」は、国産旧車の名車をオマージュしたビヨンドジャパンの人気グリルである。この製品はCODE01塗りで、ヘッドライト周辺までボディ色で統一されたデザインが特徴だ。格子状の開口部はシルバーで仕上げられ、ボディ色の面積を広く確保することで、ポップで愛嬌のある表情を演出している。このデザイン性は、ジープらしい頑丈さと現代的な愛嬌さを兼ね備えたものとして評価されている。

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また、グリルのセンターエンブレムについても、レッドとブラックの2色から選択できる仕様となっている。これは車両のトータルな印象を微調整するための配慮であり、ユーザーが自身の好みや車両の状態に合わせて細部までカスタマイズできる点を強調している。塗装済みであるため、購入者が自身で塗装を行う必要がなく、すぐに取り付け可能な状態で出荷される点も大きな利点である。

素材への配慮と取り付け後の実用性

製品自体の素材はABS樹脂製で、強度と軽量性を両立させている。プロによる高品質な塗装が施された状態で市場に供給されるため、一般的なDIYカスタムにおける塗装の煩雑さや失敗のリスクを排除している。ウインカーについては、純正品をそのまま使用できる設計となっており、追加で専用ライトを購入する必要がない。これはコストパフォーマンスと取り付けの手間を考えると非常に実用的な仕様である。

適合車種はスズキ『ジムニー』（JB64）、『ジムニーシエラ』（JB74）、『ジムニーノマド』（JC74）の全グレードとなっている。これにより、特定のグレードや年式に限定されず、幅広いユーザーが対象となる。ビヨンドジャパン公式ショップにおいて現在販売中であり、多くのオーナーが新しい車両表現を追求できる環境が整っている。

価格体系と納品スケジュールの実情

このフェイスグリル「Su11」の価格は14万800円（税込）で設定されている。受注生産による製造方法を採用しているため、納期には約4～6週間を要する。これは高品質な塗装と丁寧な製造プロセスを保証するための期間であり、急ぎが必要でないユーザーにとって許容範囲内と言える。公式ショップでの取り扱いとなるため、正規品であることの安心感とアフターサポートの体制も整っている。

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ジムニー市場は近年、モデルチェンジや新モデルの登場により活発化している。今回のカラー展開の拡充は、そのような市場の動きに対して、既存の人気商品に新しい価値を加える戦略の一環であると言える。16色のカラーバリエーションは、ユーザーの多様な趣味や好みに応えるものであり、ビヨンドジャパンのブランド力強化にも寄与すると考えられる。