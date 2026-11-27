韓国俳優のビョン・ウソクが約2年ぶりに開催したアジアファンミーティングツアーの日本公演が、29日にCS衛星劇場でテレビ初・独占放送される。Kアリーナ横浜で開催された公演の模様に加え、貴重なビハインド…

『サロンドリップ』【ビョン・ウソク、キム・ヘユン出演回】TEO corp 韓国俳優のビョン・ウソクが約2年ぶりに開催したアジアファンミーティングツアーの日本公演が、29日にCS衛星劇場でテレビ初・独占放送される。

Kアリーナ横浜で開催された公演の模様に加え、貴重なビハインド映像も届ける。 さらに、キム・ヘユンやIUと出演したバラエティ番組『サロンドリップ』の日本初放送も決定した。 放送されるのは『2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour in Yokohama「The Secret Library」』。29日（後7：30～）から放送され、スカパー！ 番組配信での同時配信と1週間の見逃し配信にも対応する。

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ビョン・ウソクは、ドラマ『ソンジェ背負って走れ』の大ヒットで一躍グローバルスターとなり、『21世紀の大君夫人』などへの出演でも注目を集める俳優。 今回のファンミーティングでは、公演本編での華やかな姿だけでなく、普段は見られない素顔を収めたビハインド映像も楽しめる。 また、YouTubeで2000万回再生を突破した『サロンドリップ』の出演回も放送。12月23日（後11：00～）からは、ビョン・ウソクとキム・ヘユンが出演した回を日本初放送する。 ドラマ『ソンジェ背負って走れ』で共演した2人の息の合ったトークや撮影秘話などが展開される。