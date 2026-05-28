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ビュートストーリー、外装・内装カラー拡充とパワートレイン整理を実施 一部改良で装備も強化

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ビュートストーリー、外装・内装カラー拡充とパワートレイン整理を実施 一部改良で装備も強化
ビュートストーリーヤリスカラー
📆5/28/2026 4:03 AM
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新型ビュートストーリーが発表された。外装・内装ともに新色が追加され、カスタマイズ性が向上。一方で1リッターを廃止しパワートレインを1.5リッターとハイブリッドの2 types に整理。ヤリスに準じた安全装備の標準化など一部改良も実施。価格は369万円から。

新型の ビュートストーリー は、従来の ヤリス が持つ特徴を一部引き継ぎつつ、 interior に関しては多彩な カラー オプションが用意された。 パイピングとステッチが施された専用レザーシート、そしてシートと同じ色でインパネの加飾を行うことが可能で、これによって車内の雰囲気を大きく変えることができる。

外装のボディカラーについては、標準色として「チュールトップブラック」「ドレッシーホワイトパール」「マジカルローズ」に加えて新色の「アヴァンギャルドブロンズメタリック」が追加された。 また、オプションカラーには「ピスタチオカーキ」「コーラルベージュメタリック」「ターコイズブルーメタリック」「ガトーショコラメタリック」「ロイヤルグリーン」「カットソーグレー」「ロイヤルホワイト」に加え、新たに「アドベンチャーブルー」「ペールブルー」「エレガンスネイビー」「ダークレッド」の5色が加わり、全体的にカラーバリエーションが大幅に拡充された。

動力システムについては、これまで存在した1リッターエンジンバージョンが廃止され、1.5リッターガソリンエンジンと1.5リッターハイブリッドの2タイプに集約された。 しかし、1.5リッター車には従来通り6速マニュアルトランスミッションが引き続き設定され、また1.5リッター車およびハイブリッド車の両方に4輪駆動モデルも維持されている。 安全・快適装備に関しては、2026年2月に実施されたヤリスの一部改良に準じたアップデートが行われた。 具体的には、ハイブリッド車に電動パーキングブレーキおよびブレーキホールド機能が標準装備となった。

さらに、ハイブリッド車の上級グレード「HYBRID LX」にはフロントアームレストが追加され、全車にバックガイドモニターおよびディスプレイオーディオが標準で装着された。 これらの一部改良を実施したビュートストーリーの価格は、消費税込で369万1600円から480万3700円までの範囲で設定されている。 このモデルは、若年層や個性的なスタイルを重視する顧客をターゲットに、カスタマイズ性の高い内外装と多彩なパワートレイン選択肢を提供することで、市场竞争力を高める戦略だと言える。 全体的に、商品企画の焦点は「選択肢の多さ」と「最新装備の標準化」に置かれている

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ビュートストーリー ヤリス カラー ハイブリッド 一部改良

 

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