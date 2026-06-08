ビモータ新型クロスオーバー「TESI H2 TERA」国内販売開始 価格638万円

カワサキモータースジャパンは、イタリアの高級ハンドメイドブランド、ビモータの新型クロスオーバーモデル「TESI H2 TERA」を7月1日より日本国内で販売すると発表した。価格は638万4000円。新開発のTERAステアリングシステムにより、広いステアリングアングルとダイレクトな一体感を実現。カーボンファイバーボディ、特注タイヤ、OZレーシングホイール、アクラポヴィッチサイレンサーなどを装備する。全国の正規取扱店で販売される。

カワサキモータースジャパン は、イタリアの高級ハンドメイドモーターサイクルブランド「 ビモータ （bimota）」の日本総輸入元として、新型 クロスオーバー モデル「 TESI H2 TERA 」を7月1日より日本国内で販売する。

価格は638万4000円で、全国のbimota正規取扱店で販売される。 新型クロスオーバーモデル「TESI H2 TERA」の最大の特徴は、足まわりに採用された新開発の「TERAステアリングシステム」にある。 このシステムは、フロントのステアリング機能とサスペンション機能を分離したTESIセンターハブステアリングシステムの最新版として、広いステアリングアングルを確保し、ライダーと前輪とのダイレクトな一体感と、TESIシリーズ特有のアンチダイブ／アンチリフト特性を実現させた。

装備面では、カーボンファイバー素材で構成されたボディワーク、上下二枚組ウイングレット、アンラスと共同開発した270km/hまで認証された専用デュアルパーパスタイヤ、OZレーシング製鍛造ホイール（前後17インチ）、アクラポヴィッチ製チタンサイレンサーなど、専用設計された特別なパーツ群を多数採用している。 エンジン後方には2基のオーリンズ製ショックユニットを搭載し、フロントブレーキにはブレンボ製Stylemaキャリパーを備えるなど、サーキット走行も含めた高性能走行に応える仕様となっている。

また、ビモータの日本総輸入元であるカワサキモータースジャパンは、販売ネットワークを全国の正規取扱店に広げ、顧客へのサービスとサポートを強化する方針を示した。 このモデルは、クロスオーバーカテゴリーに位置づけられながらも、その高い技術と装備により、スーパーバイクとしての性能も併せ持つユニークな存在と言える。 価格は638万4000円と高額だが、その製作過程において熟練職人の手によるハンドメイド要素が大きく、多くの特注パーツが使用されている点がその理由である。

日本市場において、この価格帯でこれほどの装備と技術を誇るモデルは稀であり、バイク愛好家からは高い注目が予想される。 今後の販売動向と市場の反応が注目される





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