ビットコイン、約1年8ヶ月ぶりに6万ドル割れ 金利上昇と企業売却で売り加速

ビットコイン価格が約1年8ヶ月ぶりに1ビットコイン=6万ドルを割り込み、5万9000ドル台前半に下落した。好調な米雇用統計を受けた利上げ観測による金利上昇でリスク資産が売られる流れに加え、米企業ストラテジーのビットコイン一部売却が相場の重荷となり、売り圧力が強まっている。最高値からは半値以下に沈む展開となっている。

【ニューヨーク=佐藤璃子】代表的な 暗号資産 （ 仮想通貨 ）の ビットコイン の価格が5日、1 ビットコイン =5万9000ドル台前半まで下落した。2024年10月以来、約1年8カ月ぶりの6万ドル割れ、安値水準となった。

好調な経済指標の発表を受けた金利上昇によるリスク資産離れや、米企業が保有するビットコインの一部売却などを受けて売りが加速している。 英LSEGによると、米東部時間5日16時ごろ、ビットコイン価格は6万ドル台前後で取引されている。24時間前比では5%ほど下落した。5月末時点では7万3000ドルを上回る水準で取引されていた。25年10月につけた最高値（12万6000ドル台）からは半値以下の水準に沈んだ。 米労働省が5日発表した5月の雇用統計では、雇用者数が市場予想を大きく上回った。

米連邦準備理事会（FRB）がインフレ対応で年内に利上げに踏み切るとの観測が強まった。 米金利が上昇（債券価格は下落）し、リスク資産の重荷になっている。 ビットコイン価格は6月に入り急落している。 米証券取引委員会（SEC）に1日付で提出された資料で、米ストラテジーが5月下旬に250万ドル（約4億円）相当のビットコインを売却したことが判明。

総保有分に対する売却分は非常に小さいものの、大口投資家の売却による将来的な需給悪化への懸念が相場の重荷となり、資料の公表後からビットコインの売りが加速している





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