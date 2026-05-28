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ビジネスエンジニアリングがフィールドクロスを完全子会社化

経済 News

ビジネスエンジニアリングがフィールドクロスを完全子会社化
ビジネスエンジニアリングフィールドクロス完全子会社化
📆5/28/2026 8:44 AM
📰Toyokeizai
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ビジネスエンジニアリングはフィールドクロスを完全子会社化し、現場DX領域における事業戦略を深く共有することを発表しました。

ビジネスエンジニアリング 株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：羽田 雅一、以下「B-EN-G」）は、産業向けスマートグラス及び遠隔支援ソフトウェアの開発・提供などを行う フィールドクロス 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：鬼頭 和秀、以下「 フィールドクロス 」）の全株式を2026 年5 月28 日付けで取得し、 完全子会社化 いたしましたので、お知らせいたします。

近年、製造業をはじめとするあらゆる現場において、デジタル化やDX が課題解決に繋がる鍵となっています。 B-EN-G は2026 年3 月より、現場の映像データを収集・活用し技能伝承や安全教育に役立てるDX ソリューション「orishia（オリシア）」を立ち上げ、現場の業務効率化支援を強化しています。 こうした現場の知のデジタル化をさらに推し進めるには、様々な視点のリアルな現場データの収集や活用手段が必要です。

今回、産業用スマートグラスの分野においてハードウェアとソフトウェアの両方を自社開発できるフィールドクロスの技術が加わることで、より実践的な現場データの収集・活用が可能になります。 今後、両社の知見や技術を融合させ、現場に特化した新たなソリューションの開発・提供を目指します。 この度、日本の製造業におけるIT 化を牽引してきたB-EN-G グループの一員として、新たなスタートを切れることを大変嬉しく思います。orishia と当社の「現場起点のデータ収集・支援ノウハウ」を融合することで、これまでにない価値をお客様へ提供できると確信しています。

今後も、現場で働く皆様を力強く支えるソリューションを提供し、日本の産業界の発展に貢献してまいります。 今後、B-EN-G とフィールドクロスは「現場DX」領域における事業戦略を深く共有し、当該領域の製品・サービスを共同で展開してまいります。 両社の技術力と顧客基盤を掛け合わせ、グループとしてのシナジーを最大化しながら、現場DX 事業のさらなる拡大と社会課題の解決に貢献してまいります。

事業内容：産業用スマートグラスおよび遠隔作業支援ソフトウェアの企画・開発・販売、現場向けDX ソリューションの提供orishia は、現場の「人」「情報」「技術」を"織りなす"という想いから生まれた、現場作業者向けDX ソリューションブランドです。 技術基盤コンセプト「orishia CORE」を中心に、現場作業のサイクルに合わせた4 つの領域（習得/学習、実践、記録、解析）で製品群を構成しています。 製造業のみならず現場を伴う全ての産業を対象としています。

現場で発生する膨大なデータを、企業にとっての"資産"、作業者にとって価値のある"知恵"に変え、組織や現場の一人ひとりに最適なフィードバックを届けることで、その実行力を最大化します。 ビジネスエンジニアリングは、製造業を中心としたお客様のデジタル変革をIT で支援しています。 IT 企画からシステムの構築、導入、運用にわたるコンサルティングおよび支援サービス、ならびに自社開発のパッケージソフトウェア"mcframe"の販売、導入で豊富な実績を有しています。

また、基幹業務システム（ERP）やサプライチェーン（SCM）、IoT 等で蓄積されたデータを活用して、システムの高度化やカイゼン活動をお手伝いしています。 中国（上海）、タイ（バンコク）、シンガポール、インドネシア（ジャカルタ）、アメリカ（シカゴ）の5 ヶ所に海外子会社を有し、海外進出企業に対しても、日本と現地でよりそいながら製品やサービスを提供し、お客様の経営課題を解決しています

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Toyokeizai /  🏆 47. in JP

ビジネスエンジニアリング フィールドクロス 完全子会社化 現場DX Orishia DXソリューション

 

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