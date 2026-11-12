ビクターエンタテインメント「MiQQe」開設5周年記念イベントと新規コンテンツ配信

ビクターエンタテインメントの音楽情報サイトMiQQeが2026年11月12日に開設5周年を迎える。山田全自動による新イラストやインタビュー連載の開始、会員限定プレゼントキャンペーンなど、記念事業の一環として多様なコンテンツが配信される。

ビクターエンタテインメント 株式会社は、東京都渋谷区に本社を置く企業であり、2026年11月12日現在、同社が運営するオトナの 音楽情報サイト 「MiQQe（ミッケ）」が開設から5周年の節目を迎えたことを発表しました。代表取締役社長の 小野 朗 氏のもとで運営されるこのサイトは、長年にわたって音楽ファンの支持を集めてきました。この記念すべき年を機に、サイト利用者がより深く音楽を楽しめるよう、新規コンテンツの公開とキャンペーンが同時進行で開始されます。

5周年記念のキャラクターイラスト公開

ビクターエンタテインメントは、5周年を記念し、サイトキャラクターのイラストレーターである山田全自動さんによる新作のイラスト公開を行います。これまで「MiQQe」のキャラクターデザインを手掛けてきた山田さんが描き下ろすのは、5周年を祝う特別バージョンのキャラクターイラストです。これに加えて、「音楽好きあるある」と題した最新の描きおろしイラストも同時に公開されます。これらのビジュアルは、サイト上で閲覧可能であり、音楽に対する共感や愛着を視覚的に表現しています。

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音楽制作の舞台裏を明かす新連載企画

コンテンツの充実を図るため、ビクターエンタテインメントは新たなインタビュー企画「ビクター・ミュージックマン列伝」の連載をスタートさせます。このコーナーでは、音楽制作の現場や舞台裏にある秘話に迫ります。担当ディレクターや音楽ライターによるコラムに加え、テーマ別プレイリストの提供を通じて、楽曲の背景にあるストーリーを詳しく解説します。往年の音楽ファンだけでなく、名盤や過去の音源に興味を持つリバイバル世代に向けた、音楽の新たな楽しみ方を提案する内容となっています。

会員限定のプレゼントキャンペーン実施

無料で登録できるメールマガジン会員を対象に、抽選によるプレゼント・キャンペーンが実施されます。当選者には、Victorワイヤレスイヤホンの「WOOD master」が贈られます。また、ニッパーグッズとしてステンレスサーモタンブラーや、MiQQeオリジナルのイラストステッカーも豪華賞品として用意されています。これらの特典は、会員登録者限定の企画であり、サイトを通じたユーザーエンゲージメントを高める目的で設けられています。

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三毛猫マスコットと音楽ラインアップの融合

「MiQQe」は、レコード盤の上に鎮座する三毛猫をマスコットキャラクターとして採用しており、このユニークなデザインがサイトの印象を決定づけています。ビクターエンタテインメントが保有する豊富な楽曲ラインアップを、三毛猫の視点やキャラクターを通じて紹介しています。音楽情報サイトとしての機能性だけでなく、愛らしいマスコットによる親しみやすさも兼ね備えており、幅広い層の音楽愛好家に受け入れられています。

今後の活動とサイトの役割について

開設5周年という節目を機に、ビクターエンタテインメントは「MiQQe」のさらなる成長とユーザー満足度の向上に注力しています。音楽の魅力をさまざまな角度から掘り下げるコンテンツを充実させ、サイト独自の価値を提供し続けます。山田全自動さんのイラストや新インタビュー企画は、その一環として位置づけられており、今後の展開に期待が集まっています。音楽ファンにとってより良い情報源となるよう、継続的な改善とアップデートが行われていきます。