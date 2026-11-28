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ヒロミ 今年“人生初の寿司店”に行った超大物ミュージシャンを告白 木梨憲武、所ジョージらと豪華会食も｜Infoseekニュース
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タレントのヒロミ（61）が28日放送の日本テレビ「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」（土曜前10・30）に
タレントのヒロミ（61）が28日放送の日本テレビ「オー！ マイゴッド！ 私だけの神様、教えます」（土曜前10・30）に出演。 音楽プロデューサーの小室哲哉（68）とのプライベートでの意外な交流と、小室の驚きの私生活を明かした。
番組では、街頭インタビューで遭遇したギタリストの葛城哲哉が、長年仕事を共にしてきた小室を「神」として紹介。 VTR出演した小室は、ヒロミとの関係について「先日、夏前ぐらいですかね、初めてお会いして。 初めてかなっていうぐらいね、親しみやすいですよね」と、初対面で意気投合した様子を振り返った。 これを受け、スタジオのヒロミは出会いの経緯を説明。
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「本当にちょっと前に、ノリちゃん（木梨憲武）から電話かかってきて、“ヒロミどこ今？ ちょっと来て”って言われて。 何回か行ってるお寿司屋さんだったんだけど、そこに小室さんがいたわけ」と回想。 あわせて、ヒロミ、小室、木梨、所ジョージ、大島由香里が並ぶ豪華なプライベート写真が披露された。
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