工画堂スタジオは11月27日、恋愛ビジュアルノベル『Sugar Lies（シュガーライズ）』を12月10日に配信開始すると発表した。

『シュガーライズ』は「嘘」をテーマとした短編恋愛ビジュアルノベルだ。 本作の主人公は、大学1年生の長月信人（ながつきあきと）。 彼はある出来事をきっかけに、他人の嘘や演技を察すると体調を崩し、時には吐いてしまう特異体質となった。

また自身も嘘をつくことができないという。 そんな信人が出会ったのが、ヒロインのひとりである桜美夜夢衣（さくらみやゆい）。 かつて天才子役として名を馳せた少女だ。 俳優である父親から厳しい英才教育を受けて育った彼女は、他人が望む「理想の姿」を演じながら生活している。

Advertisement

信人はそんな夢衣を一目見た瞬間に“吐いてしまう”。 嘘をつけない青年と嘘をつくことに長けた少女。 対照的なふたりの最悪の出会いから物語が展開されるようだ。 また本作にはもうひとりのヒロインとして、信人の幼馴染である雪平明星（ゆきひらあかり）が登場。