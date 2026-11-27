総勢100名以上の候補から選ばれた4人がヒロインを演じます。

暁葉学園2年生。 美術部所属。 主人公と同じクラスの寡黙な少女。 国立藝術大学への入学を目指し、いつも一人で絵を描いている。

サブカルアングラ文化に傾倒しており、東京で一人暮らしをするのが夢。 流行りのアニメしか見ない部活メンバーを見下している。 友達がいない。 暁葉学園3年生。

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美術部副部長。 主人公の先輩。 ギャグ系少年漫画の影響を強く受けており、独特なツッコミを多用する。 乱暴な言動とは裏腹に自分に自信が無く、大きな背丈とぽっちゃり体型がコンプレックス。