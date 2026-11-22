孵化1週間のヒヨコ脳組織実験により、低酸素環境下でも神経細胞が機能と生存を維持する新メカニズムが判明。脳卒中治療への応用が期待されます。

孵化から約1週間が経過した ヒヨコ の 脳組織 を用いた最新研究により、 低酸素 状態においても 神経細胞 が生きたまま機能を維持する驚くべき仕組みが解明されました。この発見は、 脳卒中 などによって脳の酸素供給が途絶えた際、人間の 神経細胞 を守る新たな治療法の開発につながる可能性を秘めています。

低酸素下での神経細胞反応の違い

研究チームは、学習や記憶に関わる脳の部位から組織を薄く切り出し、容器内の酸素濃度を約2％まで下げる実験を行いました。神経細胞の膜電位と電気信号を出す頻度を記録した結果、酸素濃度を下げた直後にラットの神経細胞はすぐに脱分極を起こしました。一方、ヒヨコの神経細胞の多くは、膜電位がさらにマイナスになる「過分極」現象を引き起こし、電気信号をほとんど出さなくなりました。

Also read MOBIPARK、トルコ製ファットタイヤeバイク2モデルの型式認定を取得

酸素供給再開と細胞の回復力

ただし、酸素濃度を元の水準に戻すと、過分極していたヒヨコの細胞の膜電位はすみやかに回復し、再び電気信号を出すようになりました。さらに興味深いのは、低酸素下で膜電位と電気信号の発出頻度を保ったヒヨコの神経細胞が存在した点です。そのうち1つの細胞は、酸素濃度を下げてから約2時間20分たっても電気信号を出し続けていました。

Advertisement

驚異的な細胞生存率の実証

測定用の電極が細胞から密着しなくなったため記録は2時間20分で終了しましたが、この長時間の信号維持は注目に値します。研究チームは低酸素にさらされたヒヨコの脳組織で生き残った細胞の数を別の実験で調べました。低酸素に1時間さらした脳組織と、酸素を十分に供給した脳組織を染色して死んだ細胞を数えたところ、どちらの組織でもほとんどの細胞が生きていました。細胞の生存率は両者で同程度でした。

イオン濃度差維持が鍵となる

こうした結果から、ヒヨコの神経細胞は低酸素下でも細胞の内外でイオンの濃度差を保てたことが、生存につながったと考えられています。アマラル・シルバ氏は、ヒヨコの神経細胞がこの濃度差を保つ仕組みを調べる予定だと述べています。このメカニズムが解明されれば、脳卒中などで脳に届く酸素が不足した際に人間の神経細胞を守る方法を探す大きな手がかりになると期待されています。