ヒョンデ新型STARIA EV、日本市場で本格参入へ800V充電と3モデル展開

ヒョンデが日本市場へ新型電気自動車STARIAを本格投入。800V高速充電、最大積載量900kgの商用バン、4列シートのワゴンなど3つの仕様をラインアップ。航続距離は400km超を誇る。

ヒョンデ は、 日本市場 におけるゼロエミッション戦略のさらなる拡大に伴い、これまで乗用SUVやクロスオーバーを中心に展開してきたラインナップに、ミニバンおよび商用バン領域の新型 電気自動車 「STARIA Electric」を追加することを正式に発表した。本モデルは、 ヒョンデ が掲げる「インサイドアウト」のデザインテーマを具現化し、室内空間の広さと開放感を外観スタイリングへと統合した新世代のモビリティとして市場に投入される。

800V高速充電と400km超航続の技術力

新型STARIA Electricの主要技術的特徴として、次世代の「400V／800Vマルチ急速充電システム」の搭載が挙げられる。このシステムは、車両側に装備されたインバーターとモーターを巧みに活用し、日本国内に広く普及している400V系の急速充電器に接続した場合でも、追加の部品を介さずに電圧を800Vへと昇圧する仕組みを備えている。これにより、従来のEVにおける電流による発熱ロスを最小限に抑えつつ、超高出力での安定した充電を可能にする。最適なDC急速充電環境下においては、バッテリー残量が10%の状態から80%までわずか約20分で完了させることが可能な高速充電性能を実現している。

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パワーユニットには、容量84kWhのリチウムイオンバッテリーが採用され、車両の床下に搭載されている。この大容量バッテリーにより、欧州のWLTP測定モードでは最大400kmの航続距離を確保しており、日本のWLTCモード基準でも450kmから500km規模の長距離走行が可能とされる。また、自宅や事業所での普通充電には11kWのACオンボードチャージャーが対応し、フロントマスクにスマートに内蔵された充電ポートには、降雪地域や厳冬期における凍結を防ぐためのヒーター付きカバーも装備されている。

3つの専用モデルと居住空間の最適化

日本市場へ投入されるSTARIA Electricは、用途別に3つの異なるグレードを設定し、それぞれのニーズに最適化された仕様を提供する。まず、ラグジュアリーな乗用仕様として、エグゼクティブのVIP送迎や上質なファミリーユースを想定した7人乗りの「STARIA Lounge」が用意される。2列目シートには、シートヒーター、ベンチレーション機構、そして無重力状態に近い姿勢へリクライニングするプレミアムリラクゼーション機能を備えた独立キャプテンシートが配され、3列目使用時でも最大435Lのラゲッジスペースを確保している。

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次に、多人数乗車と実用性を両立させた9人乗りの「STARIA Wagon」は、大家族でのロングドライブやグループレジャー、ならびに空港やホテルを結ぶプレミアムシャトルサービスに適した4列シート仕様である。ロングスライド機構やシートの折りたたみ機構を活用することで、乗員数に応じた多彩なシートアレンジが可能となり、3列目シート後方には最大1,303Lの広大なラゲッジスペースが生まれる。全長5,255mmのボディを持つ本モデル特有の広さにより、9人乗りでありながら各乗員の頭上空間と足元空間に十分なゆとりが確保されている。

一方で、商用・ビジネス用途を主打つ3人乗りの「STARIA Van」は、物流業界のラストワンマイル配送や職人の機材運搬、大型キャンピングカーやモバイルオフィスへの架装ベースとしてのポテンシャルを秘めている。公式ティザーサイトに基づく自社測定データによれば、前席後方の荷室寸法は長さ2,575mm、幅1,675mm、高さ1,445mmに達し、VDA方式による荷室容量は実に4,935L、最大積載量は900kgに設定されている。大人が荷室内で屈まずに作業ができる高さを実現し、脱炭素化が求められる企業の商用フリート需要にも直結する高スペックを誇る。

パワートレイン性能とV2L機能の利便性

駆動系においては、フロントに搭載された電気モーターが最高出力160kW（218ps）、最大トルク350Nmを発揮し、前輪を駆動する。EV特有の即時応答性と高トルク特性により、多人数が乗車した状態や900kgの荷物を満載している場合、さらには最大2,000kgに達するトレーラー牽引時においても、発進した瞬間から最大トルクが立ち上がり、高速道路の合流や登坂路でもストレスのない加速と安定したハンドリングを提供するとしている。

さらに、84kWhの大容量バッテリーを「動く蓄電池」として活用できるV2L（Vehicle-to-Load）機能を搭載している。これにより、車内および車外の充電ポートから一般家庭と同様の電力を取り出すことができ、キャンプ場での調理家電やプロジェクターの使用、車中泊時の空調機器の稼働、建設現場での電動工具の使用、あるいは災害時における非常用電源としての活用が期待できる。100Wの高出力USBポートやデジタルキー機能とも連携し、ユーザーの活動領域を大幅に拡張する。

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価格予想と市場競争における戦略的ポジショニング

車両外形寸法は、国内高級ミニバンの定番であるトヨタ「アルファード」（全長4,995mm、全幅1,850mm、全高1,935mm、ホイールベース3,000mm）をすべての項目で上回るフルサイズ級のスケールを誇り、3,275mmの長大なホイールベースとフラットなフロア構造、高いルーフが特徴の「移動するラウンジ」を体現している。日本仕様における車両本体価格は現時点で正式発表されていないが、韓国市場での価格体系やヒョンデの既存EVモデルの価格帯から、予想価格を算出できる。

韓国市場におけるSTARIA Electricの基準出荷価格は、商用バンのCargo仕様で約¥6,200,000、乗用ワゴンのTourer仕様で約¥6,500,000、上級ラウンジ仕様で約¥7,100,000と設定されている。日本国内の同等の84kWhバッテリーを搭載する「The new IONIQ 5」が¥4,994,000から、「IONIQ 5 N」が¥8,910,000、「NEXO」が¥7,500,000から販売されている事実を勘案すると、日本市場における予想価格は以下のレンジになると予測される。

具体的には、3人乗りの「STARIA Van」が¥5,800,000から¥6,300,000前後、9人乗りの「STARIA Wagon」が¥6,400,000から¥6,900,000前後、そして7人乗りの最上級「STARIA Lounge」が¥7,000,000から¥7,800,000前後が予想価格帯となる。もし国のCEV補助金や各自治体のEV助成金が適用されれば、「STARIA Van」の実質負担額は約¥5,000,000前後、「STARIA Lounge」でも¥6,000,000台前半から半ばへ引き下げられる可能性が高い。ヒョンデはこのモデル投入により、EVミニバンおよび商用バン領域での市場シェア拡大を目指す。