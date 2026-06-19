ヒューとディアナの開発秘話 大ヒットに至るまでの軌跡

ヒューとディアナの開発秘話が明らかになりました。趙氏はヒューの名前は「ヒューマン」から採っていることを明かした。大山氏はヒューとディアナをキャッチーにすることで多くの人の興味・関心を引くことを意識したと語りました。

大山氏によると、本作にまつわるSNSの投稿には「 ヒュー と ディアナ が親子に見える」「親になった気持ちで ディアナ を見てしまう」といった内容のものが多いとのこと。 そこで6月21日が「父の日」であることにちなみ，ファンへの感謝の気持ちを表せないかと考え，本イベントを企画したそうだ。

趙氏は，ヒューの名前は「ヒューマン」から採っていることを明かした。 大山氏も，宇宙服を着てヘルメットを被ったヒューの姿が一見ロボットのようで実は人間，人間の少女のような姿のディアナが実はアンドロイドという対比になっていることを指摘する。 会場では，本作の開発過程を振り返る映像も披露された。 その内容は，2019年に「月面でゲームを作れ」というお題を出された開発チームが，本作のリリースまでに辿った紆余曲折を描いたものだ。

パズルとシューターの融合を考えついたのはいいが，開発が思うように進まず延期となったことや，社内レビューで酷評され開発中止になりかけたが，そのあと4か月間の開発チームの奮闘により大きな改善が施され，最後のプレゼンで本制作へのGOサインが出たことなどが明かされた。 結果として本作は大ヒットといえる成果を出したわけだが，大山氏は新規IPを作るにあたり，ヒューとディアナをキャッチーにすることで，多くの人の興味・関心を引くことを意識したと語る。

また趙氏は，新しい遊びを提供するにあたり，いかにして入りやすくするかを心がけたと話していた。 田中さんは，ヒューについて「子供は苦手」と言いつつも，ディアナを上手に扱っていると評した。 また東山さんは，ディアナを「父性だけでなく，母性もくすぐる」と表現するとともに，「ヒューもすごく実用的だよ」といったセリフにアンドロイドらしさを感じると述べていた





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