ヒュンメルと名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、手話デザインのチャリティーシャツで聾学校に寄贈

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）とBリーグの名古屋ダイヤモンドドルフィンズが共同制作した手話デザインのチャリティーシャツの売上などを活用し、愛知県立名古屋聾学校に15品の物品を寄贈。贈呈式では生徒や関係者が参加し、手話の普及とスポーツを通じた社会貢献の成果を確認した。

デンマークのスポーツブランドhummel（ ヒュンメル ）は、Bリーグの 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ と共同で手話をデザインに取り入れた チャリティーシャツ を制作した。 この チャリティーシャツ の一般販売による売上の一部と、着用分を出品したチャリティーオークションの収入を合わせた寄付金は40万円に達し、その資金で愛知県立名古屋 聾学校 に15品の物品が寄贈された。

贈呈式にはヒュンメルを日本で展開する株式会社エスエスケイの斎木英志氏、名古屋ダイヤモンドドルフィンズの関係者、公式マスコットのディーディーが参加し、生徒たちと交流を深めた。 名古屋聾学校の前田政治校長は、手話の普及が聴者と聴覚障がい者のコミュニケーションを円滑にすると感謝を表明。 生徒からはバスケ観戦の感想や支援への感謝の言葉が寄せられた。 名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、ファンや関係者の支援で実現した今回の取り組みを評価し、今後もスポーツを通じた地域社会への貢献を継続するとコメントした。

ヒュンメルは、2022-23シーズンから名古屋ダイヤモンドドルフィンズのトップパートナーとして、『ドルフィンズスマイル』プロジェクトなどSDGs推進活動を支援。 手話シャツは「心の旗を振ろう」をテーマに、表面に指文字とアルファベットでDOLPHINSと表記し、背面上部にはイルカと笑顔の手話で『ドルフィンズスマイル』を表現するなど、手話をデザインに取り入れている。

今回寄贈された物品には、デジタルワイヤレス補聴援助システムや、機械制御科で使用する自動遮光溶接面、生活デザイン科で使用するメイク道具などが含まれ、聾学校の授業や課外活動で活用される。 名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、三菱電機の古いバスケットクラブをルーツに70年以上の歴史を持ち、2023-24シーズンに初の地区優勝を飾った。2025-26シーズンからは新ホームアリーナ「IGアリーナ」でプレーする。

デンマーク発のヒュンメルは1923年に創業し、世界初のスタッド付きフットボールブーツを開発したブランドとして知られ、現在は「スポーツを通して世界を変える」をビジョンに掲げている。 今回の手話シャツをきっかけに、ファンと聾学校生徒の交流が生まれ、相互応援の関係が築かれた





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