先発を大幅に入れ替えたブライトンが、10人となったウニヴェルシタテア・クラヨーヴァに4-0で勝利。ヒュルツェラー監督は2得点のオスマンを称賛した。

ブライトン の ファビアン・ヒュルツェラー 監督が、2得点を挙げたイブラヒム・オスマンを称賛した。 日曜日のハル・シティ戦から先発8人を変更した ブライトン は、木曜日の UEFAカンファレンスリーグ でウニヴェルシタテア・クラヨーヴァに4-0で快勝。

ホームのアメックスで圧倒的な戦いを見せ、今季の欧州大会での無敗を維持した。 オスマンが2得点1アシストを記録し、ブライトンはハル・シティ戦の0-2敗戦から立ち直って2位に浮上した。 オスマンはジャック・ヒンシェルウッドが前半3分に送ったクロスを押し込んで先制。 その後、マキシム・デ・カイペルが約18メートルの距離から決め、ヴラディミル・スクレチウがVARの判定を経て退場となった後に、ガーナ人ウイングのオスマンがハラランポス・コストゥラスの得点をお膳立てした。

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さらにオスマンは、それまで無敗だったクラヨーヴァを相手にカーブをかけたシュートで4点目を決めた。 日曜日の試合から引き続き先発したのは、デ・カイペル、パスカル・グロス、チェマ・アンドレスの3人だけ。 それでもブライトンは、終盤にフェミ・アジーズがシュートを枠の上に外した場面を除き、終始試合を支配した。