ブライトンのヒュルツェラー監督は、ウイングのミンテがリヴァプールへの移籍に関わる騒動は既に過去のものだと明言。選手はクラブへの残留と成功を強く望んでおり、負傷からの復帰を経て試合状態を整えていると語った。

リヴァプールへの移籍には魅力があったものの、ヒュルツェラー監督は、ミンテがこの騒動をすでに乗り越えたと確信している。 日曜日のニューカッスル戦を前に報道陣の取材に応じたドイツ人指揮官は、ウインガーがブライトンでのプレーに集中していると明言した。

「その話はもう終わった。 数カ月前のことだ。 彼がこのクラブに全力を注いでいるのが分かる」とヒュルツェラー監督は語った。

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「彼はブライトンで成功したいと強く望んでいる。 また、クラブとして成功すれば、個人としても輝けることを理解している」ヒュルツェラー監督の下で成長を続けていたミンテだが、プレシーズン中に大きな負傷に見舞われた。8月のローマとの親善試合で足首を痛めたのだ。 手術を受けた後、10月下旬に実戦復帰し、それ以降は途中出場で3試合に出場している。33歳の指揮官は、ミンテが再び先発するために必要な身体的状態に近づいていると考える一方、ポジション争いが激しいことも認めた。