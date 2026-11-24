WBA世界スーパーフライ級王者ダビド・ヒメネスが、29日両国国技館で行われる元WBA世界フライ級王者ユーリ阿久井政悟の挑戦を受けて戦うため、夫人を伴い来日した。24日に羽田空港に到着したヒメネスは、初来日に兴奋しつつも、12ラウンドを戦い抜き正規王者としての威信をかけて完全防衛を誓った。

プロ ボクシング WBA世界スーパーフライ級 王者 ダビド・ヒメネス （34＝コスタリカ）が夫人との二人三脚で3度目防衛成功を狙う。 29日、東京・両国 国技館 で同級2位となる元WBA世界フライ級王者 ユーリ阿久井政悟 （31＝倉敷守安）の挑戦を受けるため、24日夜に羽田着の航空便で来日した。

陣営5人で日本に乗り込んできたが、ダニエラ・クビージョ夫人も同行。 ヒメネスは「（同夫人は）カットマンとして来た」と陣営の1人であることを強調した。12歳の長男、7歳の長女は時差もあるために母国に残し、夫婦のみで日本にやってきたという。 約24時間という長距離移動の疲労よりも、初来日の気持ちが上回っている。 ヒメネスは「日本の文化は好きだし、人々は優しいと聞いている。

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何よりボクシングファンがたくさんいると聞く。 ボクシングを楽しんでいただけるかと思う。 日本での試合がうれしい」と満面の笑み。24年4月に同級暫定王座決定戦に勝利し、暫定王座を獲得。 今年6月、正規王者に昇格しただけに「これまでも気持ちを込めてトレーニングしてきたが、今回は正規王者として気持ちは倍増している。

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とても待ち遠しい」と気合を入れ直した。 2階級制覇を狙う挑戦者のユーリ阿久井について「とてもスピードがあり尊敬している元王者だ。 私もこの試合に向けて時間をかけてトレーニングしてきた。 良い試合をおみせできると思う」と自信の笑み。 プエルトリコで15日間、メキシコシティーで1カ月間の合宿をそれぞれ敢行。

母国コスタリカ以外でも調整するなど、万全のユーリ阿久井対策を練ってきた。 愛称はメダリータ（小さなメダリスト）。13年に世界選手権銅メダル獲得を含め、アマチュア戦績は350試合にのぼる。3カ国で最終調整してきた手応えがあるヒメネスは「序盤から手数を増やし、私がなぜ世界王者なのかをみなさんにお見せしたい。 KOを狙うよりも、12ラウンドをしっかりと戦うつもりで準備してきた」と最後まで強気の姿勢だった。