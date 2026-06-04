ヒズボラ停戦拒否、イスラエル攻撃継続 レバノン情勢悪化

レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラが停戦合意を拒否し、イスラエルも攻撃継続を表明。双方の対立が激化し、人道危機が深刻化している。

レバノン のイスラム教シーア派組織 ヒズボラ は4日、 レバノン と イスラエル が3日に合意した停戦を拒否すると発表した。 指導者ナイム・カセム師は声明で、停戦協議を「恥知らず」と非難し、停戦合意を「 レバノン 市民の一部を抹殺し、残りの市民を奴隷化するためのロードマップ」として拒否する考えを示した。

一方、イスラエルのカッツ国防相も、当面の間レバノンへの攻撃を継続し、レバノン南部から撤退しないと述べた。 カッツ氏は声明で、ヒズボラの攻撃からイスラエル北部のコミュニティーを守るための「緩衝地帯」の一部として、イスラエル軍が現在掌握しているレバノン南部の一帯にとどまり続けると説明。 イスラエル軍によって南部の自宅を追われた数十万人のレバノン住民についても、帰還は認められないとした。

また、イスラエルは「米国の後ろ盾を得て、イスラエルのコミュニティーや領土への攻撃に対する報復としてベイルートを攻撃する行動の自由」を有しており、「同地域におけるテロリストのインフラを解体」し続けると述べた。 治安筋によると、イスラエルは4日、レバノン南部で複数の攻撃を実施した。 レバノン国営通信は、空爆で5人が死亡したと報じた。 ベイルート上空にはドローンが飛来し、緊張が一気に高まった。

イスラエル軍はヒズボラの施設を引き続き標的にしていると表明しており、双方の対立はさらに激化する様相を呈している。 今回の停戦合意は、米国とフランスの仲介により3日に成立したばかりだったが、わずか1日で反故にされる可能性が浮上した。 国連レバノン暫定部隊（UNIFIL）は両国に対して自制を呼びかけているが、現在のところ実効性は不透明である。 ヒズボラは2006年のイスラエルとの戦争以来、最大の軍事力を持つ非国家主体として中東情勢に影響を与えてきた。

イスラエルはヒズボラのロケット弾攻撃を脅威とみなし、先制攻撃や報復攻撃を繰り返してきた。 今回の停戦拒否により、レバノン南部では避難民の帰還がさらに遅れ、人道危機が深刻化する恐れがある。 国際社会は即時停戦と対話の再開を求めるが、両陣営の立場の隔たりは大きく、早期の解決は見通せない。 レバノン政府は停戦合意を歓迎していたが、ヒズボラの拒否により国内の政治的分断も浮き彫りになっている。

このまま戦闘が続けば、レバノン経済のさらなる悪化や地域全体の不安定化は避けられない。 専門家は、イスラエルとヒズボラの間の緊張がイランやシリアなど周辺国を巻き込む可能性も指摘しており、中東の火種は依然としてくすぶり続けている





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