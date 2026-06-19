ヒズボラとイスラエル、停戦に合意

イスラエルとヒズボラは停戦に合意したと高官が述べた。イスラエル軍は合意を尊重すると述べたが、ヒズボラの脅威にさらされている限り「緩衝地帯」に留まり、脅威に対して行動する自由を有するとした。ただ、停戦発効後もイスラエルによる攻撃が続いている様子が確認された。

高官は匿名を条件に「 ヒズボラ と イスラエル が停戦に合意した」とし、米国とカタールの交渉担当者がイランの協力を得て今回の合意をまとめたと述べた。 その上で「きょう交戦があったが、 イスラエル と ヒズボラ は現在は停戦状態にあると理解している」と語った。

イスラエル軍報道官は、合意を尊重し、同国指導部の指示に従い行動すると述べた。 同時に、イスラエル国民がヒズボラの脅威にさらされている限り、イスラエル軍は「緩衝地帯」に留まり、脅威に対して行動する自由を有するとした。 ただ、停戦発効予定時刻から１時間近くたった後も、イスラエル北部にいるロイター記者は国境を越えたレバノン側でイスラエルによる攻撃が続いている様子を確認した。 国境近くのレバノンの村の背後からは煙が立ち上った。

レバノンの治安当局筋２人によると、イスラエルは停戦発効後最初の１時間に１２回の空爆を実施した。 午後５時以降は、空爆の報告はない。 イスラエル軍当局者は、午後５時以降に攻撃はなかったと確認しつつも、午後４時以降に１２回攻撃を行ったことは否定した。 レバノン保健省によると、同日未明以降、イスラエルの空爆でレバノンでは少なくとも４７人が死亡した。

イスラエルはレバノン南部で兵士４人が死亡したと発表しており、ヒズボラによる攻撃としては今回の戦闘で最も死者の多いものの一つとなった





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