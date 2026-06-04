ヒガと橋爪、結婚に関する詳細が明らかに

ヒガと橋爪の結婚に関する詳細が明らかになりました。ヒガは相手の好きなところとして「自分を叱ってくれるところ」を、橋爪は「頼りがいのあるところ」を挙げました。ヒガは会見で着用したスーツが森田健作から譲り受けたもので、体型がビシッと合っていると話しています。一方の橋爪は日本アカデミー賞に出席した際の石原さとみさんを意識したと明かしています。結婚指輪はワークショップへ2人で足を運び、鉄を叩く工程から手作りした合わせて1万円のもので、挙式は一昨年に親族のみで執り行いました。芸人仲間にはすでに2人の結婚を伝えており、橋爪はマシンガンズさんや、タイムマシーン3号の関さんにご報告したと話しています。今後の活動について、ヒガは人生で自分のために割いていた時間は、これからは子供のために使いたいと話しています。ネタが面白くなくなったと言われないよう必死に食らいつきたいと意欲を見せ、「賞レースで結果を残して、もっと子供にいい服を着せたり、いいものを食べさせたい。『R-1グランプリ』優勝を目指します！」と力強く宣言しています。橋爪もお笑いを続けたいと話しています。ママの生活は大変だと改めて感じているが、ママでもここまでできるんだぞという姿を見せたいと話しています。夫婦での仕事もぜひやりたいと話しています。最後に2人の所属事務所の所在地などにちなみ、ヒガは自分たちの結婚を「四谷三丁目婚」と命名しました。

ヒガと橋爪の結婚に関する詳細が明らかになりました。 ヒガは相手の 好きなところ として「自分を叱ってくれるところ」を、橋爪は「頼りがいのあるところ」を挙げました。 ヒガは会見で着用した スーツ が森田健作から譲り受けたもので、体型がビシッと合っていると話しています。

一方の橋爪は日本アカデミー賞に出席した際の石原さとみさんを意識したと明かしています。 結婚指輪はワークショップへ2人で足を運び、鉄を叩く工程から手作りした合わせて1万円のもので、挙式は一昨年に親族のみで執り行いました。 芸人仲間にはすでに2人の結婚を伝えており、橋爪はマシンガンズさんや、タイムマシーン3号の関さんにご報告したと話しています。 今後の活動について、ヒガは人生で自分のために割いていた時間は、これからは子供のために使いたいと話しています。

ネタが面白くなくなったと言われないよう必死に食らいつきたいと意欲を見せ、「賞レースで結果を残して、もっと子供にいい服を着せたり、いいものを食べさせたい。 『R-1グランプリ』優勝を目指します！ 」と力強く宣言しています。 橋爪もお笑いを続けたいと話しています。

ママの生活は大変だと改めて感じているが、ママでもここまでできるんだぞという姿を見せたいと話しています。 夫婦での仕事もぜひやりたいと話しています。 最後に2人の所属事務所の所在地などにちなみ、ヒガは自分たちの結婚を「四谷三丁目婚」と命名しました





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