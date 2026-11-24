日本企業のたとえ小さな取り組みでも、メディアが広く伝えれば、共感を生み、新たなアイデアにつながり、社会課題の解決に近づいていく――。そうした「発信と共創の場」をつくることをミッションに、ニューズウィー

日本企業のたとえ小さな取り組みでも、メディアが広く伝えれば、共感を生み、新たなアイデアにつながり、社会課題の解決に近づいていく――。 そうした「発信と共創の場」をつくることをミッションに、ニューズウィーク日本版は2023年春、「SDGsアワード」を立ち上げました。 2026年、私たちはこの想いをさらに深化させ、ビジネスと社会貢献の融合により強くフォーカスするため、名称を新たに、ニューズウィーク日本版「サステナビリティアワード」として、第4回のプロジェクトを始動しました。

インスタント麺やスナック菓子、さらには洗剤まで、私たちが毎日のように手に取る加工食品や日用品の多くには、アブラヤシの果肉から搾られた「パーム油」が使われている。 原材料名に「植物油脂」とだけ記されることも多く、ふだんその存在を意識することは少ない。 だが、世界の生産量は年間8,000万トンを超えており、最も多く生産されている植物油である。 そのパーム油の生産現場では、莫大な副産物「EFB（パームヤシカサ）」が生まれている。

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これは、ブドウのふさから粒を取り去ったあとの軸のように、アブラヤシの果房から実を外したあとに残る部分だ。 一部はボイラー燃料や肥料などに使われるものの、水分を多く含んで燃やしにくいため、東南アジアの産地では多くが野積みされてきた。 放置されたEFBは腐敗して悪臭や害虫を発生させるだけでなく、二酸化炭素の約28倍もの温室効果を持つメタンガスを大気中に放出する。 この厄介者を「紙」に生まれ変わらせる日本の企業がある。

「環境に優しいパッケージにて社会に貢献する」を理念に掲げる、段ボール・紙製パッケージメーカーの株式会社クラウン・パッケージ（愛知県小牧市）だ。 同社は1962年の創立以来、木箱に代わる木目柄の段ボールや、独自の極薄段ボール「マイクロフルート」による食品容器など、環境負荷を抑えた包装材を世に送り出してきた。 クラウン・パッケージとEFBとの出会いは、2007年に遡る。 同社は当時、食品残渣を紙へアップサイクルするような新素材を模索していた。

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そんな折、開発担当者が偶然目にしたテレビのドキュメンタリー番組に、パーム油を搾った後のEFBが山のように放置されている映像が映し出された。 画面越しにその姿を見た担当者は、「この素材は紙の原料になりそうだ」と直感したという。 こうして始まった開発は、翌年に実を結ぶ。 EFBパルプを配合した段ボール・紙器用の原紙「パームヤシックス」が誕生したのだ。2009年から、パッケージとしての販売が始まった。

独特の風合いを持つこの紙は、化粧箱やラベル、通販用の発送ケースなど幅広い用途で採用が広がっている。 同社の試算によると、2009年から2025年までにパームヤシックスに使用したEFBに含まれる炭素を、CO2の量に換算すると、25メートルプール約524面分（体積換算）に相当するという。