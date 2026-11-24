【11月24日 AFP】世界では2025年、親密な関係にあるパートナーや親族に殺害された女性や少女の数が4万7000人を超えた。平均で1時間に約5人が殺害された計算となる。国連が24日に公表した報告書で明らかになった。この数字は過去数年と比べてほぼ横ばいとなっている

【11月24日 AFP】世界では2025年、親密な関係にあるパートナーや親族に殺害された女性や少女の数が4万7000人を超えた。 平均で1時間に約5人が殺害された計算となる。

国連が24日に公表した報告書で明らかになった。 この数字は過去数年と比べてほぼ横ばいとなっている。11月25日の「女性に対する暴力撤廃の国際デー」を前に公表された報告書によると、昨年、故意の殺人の被害に遭った女性や少女7万8000人のうち、約60％が近しい人に殺害されていた。2025年に世界で殺人事件の犠牲となった人のうち、女性や少女が占める割合は19％だったが、その60％がパートナーや親族に殺害されていた。 これに対し、男性の殺人被害者で同様の状況下で殺害された人の割合は11％だった。

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こうした殺人事件は世界の全地域で発生しており、親密な関係にあるパートナーや親族に殺害された女性や少女の数は、今回もアフリカが最も多く、2万2100人だった。 国連によると、この傾向は「こうした犯罪が社会規範やジェンダーに関する固定観念に深く根差していることを示唆している」とともに、司法制度へのアクセスに障壁があることも示している。 しかし、パートナーや親族以外によるフェミサイドに関するデータは依然として極めて限られており、地域別あるいは世界全体での被害規模を把握することはできないという。 AFP