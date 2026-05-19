パーク ハイアット 京都が贈る、持続可能な海の未来を紡ぐ美食体験『Sustainable Seas, Kyoto Table』の開催について

パーク ハイアット 京都のレストラン『八坂』が、一般社団法人 Chefs for the Blue と連携し、海洋資源の持続可能性を追求した特別イベントを開催。3人のシェフが共演し、未利用魚の活用や京都の伝統的な魚食文化を融合させたサステナブルなコースを提供します。

パーク ハイアット 京都 の4階に位置するシグネチャーレストラン『八坂』では、2026年7月7日、 海洋資源 の持続可能性と京都の豊かな食文化をテーマにした特別なイベント『Sustainable Seas, Kyoto Table』を開催いたします。

本企画は、海洋環境の保護と持続可能な水産資源の利用を推進する一般社団法人 Chefs for the Blue との強力なパートナーシップによって実現しました。 当日は、『八坂』の料理長である小山健太郎シェフが、同団体の京都メンバーである坂本健シェフ、前田元シェフという、類まれなる才能を持つ二人の料理人をゲストに迎え、3人のシェフが共作する『シックスハンズ』形式の特別コースを提供します。 この取り組みの背景には、料理長・小山氏が抱いていた深い葛藤がありました。

フランスや東京での経験を経て京都の地で指揮を執る中で、彼は単に地元の美味しい食材を調理して提供するだけでは不十分なのではないかという、料理人としてのエシカルな責任感に直面していました。 現代のシェフには、味の追求だけでなく、環境への配慮という社会的責任が求められています。 小山氏は Chefs for the Blue の講習会への参加を機に、海洋資源の危機的な現状に強い問題意識を持ち、その学びを個人の知識に留めるのではなく、チーム全体、そして訪れるゲストと共有し、実践的な行動へと移したいと強く願うようになりました。

本イベントは、世界的に著名な専門家たちがその土地の食文化を洗練された体験として提供するパークハイアットのシグネチャープログラム『Masters of Food & Wine』の一環として位置づけられており、単なる美食の提供を超え、レストランという場を通じて持続可能な未来へのあり方を探求する試みとなります。 提供されるディナーコースは全8品で構成され、京都の魚食文化に対する独自の解釈と、持続可能性への強い想いが一皿一皿に凝縮されています。 特に象徴的なメニューとして、マグロの未利用魚部位を活用した料理が挙げられます。

頭肉、心臓、胃袋、脳天、ほほ肉を贅沢に使用した『テッドフロマージュ仕立て』では、マグロの骨や目玉から抽出したゼラチン質たっぷりの出汁を用い、テリーヌとして仕上げました。 フランスの伝統技法を日本の魚食文化に融合させ、部位ごとの食感と旨みのコントラストを鮮明に描き出しています。 また、南インドのドーサに着想を得た一皿では、阿蘇産の高菜種子を発酵させたタカナード入りのじゃがいもマッシュを米と豆の生地で包み、認証マグロのテールを香辛料と新玉ねぎで煮込んだソースで提供します。

さらに、マグロの胃袋をねぎと生姜で炊き上げ、2年熟成の自家製豆板醤に黒酢と青花椒を加えた特製ダレで和えた料理や、クロマグロのカマを小籠包仕立てにし、マグロ節の出汁ジュレを閉じ込めて蒸し上げた逸品など、これまで消費される機会が少なかった部位に新たな価値を与えるアプローチがなされています。 また、伊根の定置網漁で水揚げされた旬魚をシンプルに蒸し上げ、醤油とナンプラーのソースで素材本来の味を引き出した料理は、獲れる魚を待つという資源管理型漁業への敬意が込められています。

琵琶湖固有のビワマスを用いた一皿では、2年熟成の鮒寿司の飯を加えた水切りヨーグルトのソースを用いることで、発酵由来の深い旨みと酸味を表現し、湖魚の繊細な味わいと調和させています。 さらに、京都で『グジ』として親しまれる甘鯛を用い、地元の青木農園のズッキーニや定置網で獲れた魚のムースを合わせた料理は、地域の循環を意識した構成となっており、地元の日本酒『伊根満開』を用いたブールブランソースが魚の甘みを最大限に引き立てます。

この一夜のイベントに至るまで、小山料理長とチームは約半年間にわたる集中的な学習とフィールドワークに取り組んできました。2月にはフードジャーナリストの佐々木ひろこ氏による講演会が行われ、日本の海産物をめぐる歴史や伝統的漁法の重要性、そして気候変動や過剰漁獲による海洋資源減少という深刻な現実に直面しました。 欧米との資源管理政策の違いについても深く学び、日本の食文化が本来持っていたサステナビリティの精神を再確認する機会となりました。3月には、実際に京都府の伊根町と宮津市を訪れ、約400年の歴史を持つ定置網漁の視察を行いました。

『獲る』のではなく『待つ』という、自然の摂理に合わせた漁法の特性を学びつつ、かつてに比べて減少した漁獲量という厳しい現実に触れ、生産者の切実な想いを共有しました。 また、宮津湾ではミネラル豊富な湧水が支える天然オオトリガイの養殖現場を訪れ、海上作業の過酷さと地域資源を活かす努力を肌で感じました。4月には坂本シェフと前田シェフを招き、『メディアとしてのレストラン』というテーマでセッションを開催しました。 ファインダイニングという贅沢な空間の中で、いかに自然に持続可能性を追求し、ゲストにその背景を伝え、共感を得るか。

日本の食文化に根ざした宗教観や歴史を紐解きながら、レストランが単なる食事の場ではなく、社会へのメッセージを発信する媒体となるべきだという議論が交わされました。 これらの経験を経て、チームは食材の背景にある環境や生産者の努力を深く理解し、それを料理という形に昇華させる術を学びました。 本イベントは、そうした学びの集大成であり、京都のレストランとして、過去から現在、そして未来へと持続可能な食のバトンをつなぐための重要な第一歩となるはずです





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