お笑いトリオ「パンサー」向井慧（40）が27日、日本テレビ「DayDay.」（月～金曜前9・00）に出演。人気キャ

お笑いトリオ「パンサー」向井慧（40）が27日、日本テレビ「DayDay. 」（月～金曜前9・00）に出演。 人気キャラクター「ちいかわ」の期間限定イベント「ちいかわクリスマスマーケット」の公式サイトが26日に更新され、会場で販売するグッズが販売開始後、早々に完売した問題について謝罪し、グッズの受注販売や入場チケットの払い戻しなどの対応を発表したことに言及した。

会場販売のグッズは各日ごとに在庫を用意していると説明していたものの、初日は午後3時過ぎに公式Xで「ご好評につき、本日11/24（火）販売分は全て販売終了となりました」と報告。 入場料を払いながら来場しても購入できなかったファンからは「15時に全部完売するなら15時までのチケットしか販売しちゃダメじゃないですか？ 」「1人1個限定なのに、人数を把握しているのにその分の在庫がないのはどういう予測？ 」など、販売方法や在庫管理を疑問視する声が相次いでいた。

Advertisement

「ちいかわクリスマスマーケット」は27日、公式Xを更新し、入場方法の変更を発表。 公式は「これまで『ちいかわクリスマスマーケット』の入場待機列で押し合いが生じるなど、お客様に危険やご不安を感じさせてしまいましたことを、深くお詫び申し上げます」とあらためて謝罪。 安全に入場できるよう、同日からチケットに記載された整理番号順に案内するとした。 向井は「僕も正直、映画からハマって、台湾にまで行ったんですよ、ちいかわで。