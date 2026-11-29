パルメイラスがエストゥディアンテスを1-0で破り、通算4度目のコパ・リベルタドーレス優勝を果たした。アベル・フェレイラ監督の下、2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンとの決勝進出権を獲得した。

ブラジルのサッカークラブ、 パルメイラス はモンテビデオのセンテナリオ・スタジアムで行われた決勝戦で、ウクライナの エストゥディアンテス を1-0で撃破し、クラブ史上通算4度目の コパ・リベルタドーレス 制覇を達成した。この勝利により、 パルメイラス は12月にカタールで開催されるFIFAインターコンチネンタルカップの出場権を獲得し、2029年クラブワールドカップへの出場資格も確実に手にした。

エストゥディアンテス撃破で史上4位タイに並ぶ

土曜日のこの試合で、パルメイラスは通算優勝回数において、フラメンゴ、リーベル・プレート、エストゥディアンテスと並び、歴代4位タイの座に浮上した。また、コパ・リベルタドーレスにおける最多優勝クラブとしても、同数のブラジルを代表するフラメンゴと肩を並べる結果となった。決勝点を決めたラモン・ソサの活躍が、ブラジルへの凱旋と国際舞台での新たな挑戦への扉を開いた。

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フェレイラ監督が明かした戦術の融合

パルメイラスを率いるアベル・フェレイラ監督は、この優勝によりクラブ史上最多の12タイトル、うち3度のリベルタドーレス杯制覇を含むタイトル獲得の栄誉をもたらした。フェレイラ監督は勝利の鍵となった戦術について、ESPNへのインタビューで詳細を明かし、アルトゥールとジョン・アリアスという2人の主力選手が果たした役割を称賛した。監督は、ブラジルの後方からの組み立てとアルゼンチンの前向きな攻撃性を融合させた独特のシステムを導入したと説明した。

フェレイラ監督は「私が選手たちに伝えたのは、異なるラインでプレーしなければならないということだ」と語った。具体的には、アルトゥールが後方へ下がってビルドアップを行う際には、アリアスが前に抜け出してスペースを活用するよう指示された。監督は「ブラジルのサッカーは後方から攻撃を組み立て、そこから前へ攻める。アルゼンチンのサッカーはより前への意識が強い。私はその2つを組み合わせる」と述べて、双方の利点を最大限に引き出す戦術を解説した。

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選手たちの創造性が勝利を呼んだ

この戦術が機能した理由として、フェレイラ監督はコーチ陣が基本的な構えを整えた後は、選手の判断と創造性に任せたと強調した。監督は「その先に何をするかはアリアスが決めることであり、我々のアルトゥールが決めることだ」と語り、固定観念に縛られない流動的なプレーが勝利をもたらしたと分析した。さらに「私が彼らに求めるのは動き方だけだ。率直に言えば、真の芸術家は選手たちなのだから。監督は物事を複雑にしないようにすればいい」と、選手たちの卓越した技術と洞察を高く評価した。

パリ・サンジェルマンとの対戦が待ち受ける

パルメイラスが次なる目標としているのは、12月にカタールで開催されるFIFAインターコンチネンタルカップの決勝進出だ。この大会では、2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ王者であるパリ・サンジェルマンが自動的に決勝に進出しており、パルメイラスとの激突が濃厚となっている。アベル・フェレイラ監督が称賛した選手の動きと創造性が、欧州王者を相手に通用するかどうかが、国際的なサッカー界の注目を集めている。