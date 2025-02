パルシステム連合会、物流・IT体験「おしごと体験」を4日間開催

パルシステム連合会は、2025年3月、東京都稲城市の物流・IT体験施設で小学生とその保護者を対象に、「おしごと体験」企画を開催します。物流とIT体験を通して宅配の仕組みを紹介する企画で、仕分け機やオリジナル動画、パネル、タブレットなどを用いて楽しみながら学びを提供します。

パルシステム連合会 (本部:新宿区大久保、理事長:大信政一)は、2025年3月1日(土)、20日(木祝)、27日(木)、31日(月)の4日間、東京都稲城市の物流・ITの体験施設で「 おしごと体験 」企画を開催します。小学生とその保護者を対象に、物流とITを通して宅配の仕組みを紹介する企画です。\この企画では、パルシステムの物流センターで実際に使用されている仕分け機が設置されています。また、オリジナル動画やパネル、タブレットなどを用意し、楽しみながら宅配の仕組みを知ることができるようになっています。所要時間は1時間程度です。\パルシステムは毎週、合計1千万点を超える商品を80万世帯以上の利用者へ届けています。企画では、物流の仕分け機器や情報システムを駆使し、大量の商品を確実に配達するまでの仕組みを紹介します。急速に普及が進むデジタル化など、現代社会の動きを理解することにも役立つ内容です。必要な食材の事前注文により、食品ロスを減らすSDGsな仕組みについても解説します。\パルシステムでは2023年から おしごと体験 企画を実施しています。地元小中学校の職場体験受け入れも含め、これまで800人以上が参加しています。子どもたちからは「タブレットでの買い物がおもしろい」「もっと体験したい」など楽しむ声が聞こえます。保護者からも「子どもが食べ物に興味を持つようになりました」「体験は大人も楽しめました」など好評です。.

パルシステム連合会 おしごと体験 物流 IT 宅配 体験学習

