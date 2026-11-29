ロリアン戦でエンリケ監督がマユルをセンターフォワードに配置し、ウスマン・デンベレとの連携で2-0の勝利を収めた。フランス紙レキップはマユルの9番としての説得力あるプレーを評価しており、高価なウイング補強が必要なPSGにとって低コストの有効な解決策となり得る可能性を示している。

ロリアン戦でエンリケ監督は、 セニー・マユル をセンターフォワードに起用し、ウスマン・デンベレを右サイドに配置するという、これまでとは異なる攻撃の形を試した。 結果は上々で、この2人がゴールを挙げて2-0で勝利。

本来の役割とは性質が異なるものの、マユルがストライカーのポジションをこなせることを示す前向きな材料を、スペイン人指揮官は手にした。 フランス紙『レキップ』はマユルのパフォーマンスに注目し、ここ数週間の9番のポジションでは、フェラン・トーレスよりも説得力のあるプレーを見せていると評価した。 この若手の影響力はペナルティエリア内での存在感にとどまらず、頻繁に下がってボールを受ける動きや絶え間ないポジション移動にも表れており、それがプレーの流れを良くし、アタッキングサードでチームメイトのためのスペースを生み出している。

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次なる焦点は、より手強い相手に対してもマユルがこのレベルを維持できるかどうかだ。 センターフォワードへのコンバートにより、ポジショニングや決定機の活用、DFとの駆け引きといった面で、これまでとは異なる責任が求められるからだ。 最近の複数の報道によれば、パリ・サンジェルマンは特にドゥエの負傷を受けて、チーム強化のためにウイングの実力者数人をリストアップしている。