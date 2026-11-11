パリ五輪選考基準変更、ハーフマラソン競歩新設と記録短縮で難易度上昇

陸上競技の2028年ロサンゼルス五輪選考基準が大幅に変更され、参加標準記録の短縮やハーフマラソン競歩の新設により出場資格獲得のハードルが引き上げられる。

国際 陸上競技連盟 は、2028年ロサンゼルスオリンピックにおける陸上競技の個人種目対象期間を来年6月19日から2028年6月18日と定めた。この期間中に設定された参加標準記録と世界ランキングの併用方式は継続されるが、その配分比率に重要な変更が加えられた。

選考比率の変更とハーフマラソン競歩導入

従来の選考方式では参加標準記録と世界ランキングが半々の設定であったが、今後は前者4割、後者6割の想定へと変更された。これにより、世界ランキングでの出場権確保がより重視される方向へシフトしている。また、距離が変わって新たに実施されるハーフマラソン競歩については、2028年4月に中国で行われる世界競歩チーム選手権の上位12選手が出場権を得られる仕組みとなっている。

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専門メディアが過酷なプロセスと指摘

米国スポーツ専門メディア「The Sports Examiner」は、ハーフマラソン競歩の選考について「過酷なプロセス」と見出しを打って報じた。同メディアは、一部のスーパースターを除けば、2028年の大会に出場する選手たちは、すでに生き残りをかけた戦いでメダルを獲得していると言えるとの予想を示した。「2段階方式」の選考制度の下、参加標準記録突破と世界ランクによる厳格なフィルタリングが行われるため、競争はさらに激化すると見られている。

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マラソン記録短縮で出場枠が狭まる

マラソン種目の参加標準記録についても大幅な短縮が行われた。男子は2時間8分10秒から2時間5分0秒となり、女子は2時間26分50秒から2時間22分20秒と改められた。カナダの「Athletics Illustrated」は、これらの新記録がパリ五輪男子金メダリストであるタミラト・トラ（エチオピア）の優勝タイム2時間6分26秒、および女子金メダリストであるシファン・ハッサン（オランダ）の2時間22分55秒よりも速いことを指摘した。同紙は、「出場資格を得るのは容易ではないだろう」と厳しい見通しを述べている。

日本勢の今季活躍と今後の動向

今季の結果のみで参加標準を上回っている日本勢には、男子110メートル障害の村竹ラシッド（JAL）、泉谷駿介（住友電工）、野本周成（愛媛競技力本部）、阿部竜希（エターナルホスピタリティグループ）が含まれる。男子400メートル障害では愛知・名古屋アジア大会銀メダルの後藤大樹（京都・洛南高）、パリ女子やり投げ金の北口榛花（JAL）も該当する。これらの選手が新たな選考基準においてどのような結果を残すかが注目される。