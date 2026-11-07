パリ・サンジェルマン、PSGがトロワに1-0勝利でリーグ・アン首位維持

パリ・サンジェルマンはトロワに1-0で勝ち、首位を維持。イリア・ザバルニーのゴールが決勝点となり、ボール支配率73%で試合を支配したルイス・エンリケ率いるPSGの戦術と活躍を詳述。

パリ・サンジェルマン は本拠地 パルク・デ・プランス で開催された リーグ・アン で、 トロワ に1-0で勝利し、首位の座を維持した。この試合で決定的な役割を果たしたのは、前半39分にセットプレーからヘッドで先制点を挙げた イリア・ザバルニー である。ホームチームはボール支配率73%を記録し、完全に試合を支配した状況で、余裕のあるパフォーマンスを見せつけた。

戦術的支配とザバルニーの決定的ゴール

ルイス・エンリケ監督が導くPSGの戦術は、ハーフスペースを活用した縦への攻撃を軸としていた。相手チームの粘り強い守備ブロックを崩す過程では一定の苦労を強いられたものの、前半終了間際にその戦略が実を結んだ。イリア・ザバルニーは高い打点を活かし、正確なヘディングシュートをゴールへ押し込んだ。この得点が試合の流れを決め、PSGは前半のうちにリードを奪うことに成功した。攻撃の質を高めるための戦術的意図が、個人の技術力によって具現化された瞬間であった。

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パス成功94%で試合を完全に管理

リードを許したトロワは反撃を試みるも、PSGのボールポゼションは崩れなかった。後半を通じてPSGはパス成功率94%という驚異的な数値を記録し、総勢836本ものパスを正確につないだ。この数字は、相手チームにボールを保持する機会を極限まで削ぎ落としたことを示している。フェラン・トーレスやセニー・マユルといった選手が放ったシュートは、トロワのゴールキーパーであるヒレル・コナテの好守によって阻まれる場面もあった。しかし、PSGの本格的な脅威が及ぶことはなく、チームは戦略通り試合を管理しながら勝ち点3を確実に掴み取った。

ロシア人GKの安定した守備貢献

PSGのゴールマウスを守ったロシア人ゴールキーパーは、この夜比較的静かな時間の中でその能力を示した。長い時間をプレーを見守る立場であったものの、出番には高い集中力で対応した。相手チームの被ゴール期待値は0.69と比較的低いものだったものの、GKは3本のシュートを完璧にセーブし、無失点を維持した。守備における緊張感を保ち、チームのクリーンシートを守る重要な役割を果たした。相手の攻撃に対する冷静な対処は、PSGのリードを守り切る上で欠かすことのできない要素であった。

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タックル最多の守備的安定感

さらにPSGの守備陣において、右サイドバックと他の役割を兼ねて起用された選手は、守備での安定感に不可欠な存在となった。この選手はタックル1回とデュエル勝利4回を含む、守備での介入8回を記録し、チーム内で最多を達成した。59分には自ら得点に迫る場面も訪れ、ヘディングシュートを放ったが、これは必死に守るトロワの守備陣にブロックされた。これらのデータは、PSGが攻撃だけでなく守備面でも高い強度と組織性を維持していたことを裏付けている。

首位維持と今後のリーグ戦への影響

この勝利により、パリ・サンジェルマンはリーグ・アン首位の座を堅く守ることになった。ボール支配率73%、パス成功94%という統計は、チームがリーグ最強の攻撃力と統制力を持っていたことを証明している。ルイス・エンリケ監督の下、PSGは単なる得点競争だけでなく、試合のペースコントロールにおいても他チームを凌駕している。今季のリーグ・アン制覇に向けた重要な勝利であり、今後の試合でも同様の圧倒的なパフォーマンスが期待される。パルク・デ・プランスでの強さは、PSGが他チームとの差をさらに広げる基盤となるだろう。