パナソニックの「空気清浄機」「加湿空気清浄機」が初めて「マザーズセレクション大賞」受賞

マザーズセレクション大賞とは一般社団法人日本マザーズ協会が主催し、子育て期のママ・パパたちが「自分で使ってみて、他のママにも推薦したい、便利で役に立つ商品・サービス・施設」に自由に投票し、得票数に基づいて選定される賞です。

パナソニックの調査によると、コロナ禍以降、住空間の快適性向上への関心が高まり、空気の質を意識する人が増加しています。 空気清浄機は幅広い世代にお使いいただいている製品です。 中でも、赤ちゃんや小さなお子さまと過ごすご家庭では、室内の空気環境に気を配る機会も多くあります。 パナソニックの空気清浄機・加湿空気清浄機は、ナノイーを搭載し、空気を清潔に保つことに加え、静音性やデザイン性、お手入れのしやすさなど、くらしの中で快適に使い続けられる使いやすさにもこだわっています。

Also read 海外版スーパーファミコンをWi-Fiに接続してクラウドセーブや生成AIを利用可能にするアダプターを自作

リビングや寝室など、さまざまな空間で活用できます。

Advertisement

【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付きCIO フラットスパイラルケーブル CtoC PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイトAnker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応