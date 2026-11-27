環境省推計の年間20万トンに達する照明廃棄物対策として、パナソニックEWがリユース、リファービッシュ、リサイクルを一体化した新たな循環システムの実現を目指す。

2027年の蛍光灯生産終了と、普及から約10年が経過したLED 照明器具 の交換時期が重なる中、照明業界では器具の大量廃棄が喫緊の課題として浮上している。 環境省 の推計によれば、今後、 照明器具 の廃棄物発生量は年間約20万トンにもなる見込みとされ、この数字は業界全体が直面している大きな課題を示している。

現状の回収不足と環境省が示す廃棄量予測

照明器具の資源循環を困難にしている最大の要因は、「回収」という仕組み自体の不足である。家庭用の使用済み照明器具は自治体で回収されるものの、その回収率は依然として低水準にとどまっている。一方、事業用照明の場合は、交換工事の現場などで他の廃材と一緒に処理されるケースがほとんどであり、素材ごとに分けられて再び製品に戻す水平リサイクルの進捗は現状ではほとんど見られないのが実情だ。

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パナソニックエレクトリックワークス社、通称パナソニックEW社は、この現状打破に向けた先駆的な取り組みを始動させた。同社が推進する「照明器具の資源循環ループ構築」は、単なる廃棄物処理の問題ではなく、経済的なメリットを享受しながら参加できる新しい仕組みづくりを目指している点に特徴がある。

資源循環阻害要因とパナソニックEWの総合解決策

パナソニックEW社ライティング事業部綜合企画室環境企画推進課の阿部益巳課長は、使用済み照明の資源循環を阻む具体的な課題として5点を挙げている。まず、「回収の仕組みがない」ことに加え、「排出時期や台数が分散する」ことが挙げられる。さらに、解体や分別に手間とコストがかかる点、使用履歴や状態が不明確で品質や保証の判断が難しい点、そして環境価値や顧客の経済的メリットが見えにくい点が、循環を妨げる壁となっている。

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こうした課題をトータルで解決するため、同社が構築を目指すのは、回収から輸送、分別、品質保証、再利用、再資源化までが一体となった資源循環システムである。従来の販売提案だけでなく、回収提案を組み込んだ新しい仕組みづくりを進め、顧客と継続的につながり続けるサーキュラーエコノミーの実現を目標としている。

阿部課長は、環境対応をメーカー単独で行うのではなく、顧客、流通、工事、物流、リサイクル業者、素材メーカーなどが経済的なメリットを得ながら参加できる仕組みの重要性を強調する。各主体が参加することで、産業全体としての循環効率を高め、廃棄物の発生抑制につなげる戦略だ。

3つの循環柱と80％超の資源循環率目標

このシステムの柱となるのは、製品をそのまま再使用する「リユース」、整備や再生を行って使用する「リファービッシュ」、そして資源として再生利用する「リサイクル」という3つの循環モデルだ。回収した器具の状態に応じて最適なルートを選択し、これら3つの循環をシームレスにつなぐことで、廃棄物の極小化と資源の有効活用を図る。

パナソニックEW社の最終的な目標は、将来的に資源循環率80％以上を達成する社会システム基盤の開発と実装である。これは、照明器具が一度使用された後、そのまま廃棄されるのではなく、次の価値へと連続的に受け渡される理想の姿を示している。技術的な難易度は高いものの、業界全体の課題解決に向けた明確な指標として設定されたものだ。

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2027年を節目とした業界の大転換期において、パナソニックEW社の取組みは単なる企業努力を超えた、インフラレベルの課題解決アプローチとして注目を集めている。照明器具の大量廃棄という課題に対し、回収から再資源化までの全工程を統合したこの新たなサイクルが、どのように社会に浸透していくかが今後の鍵となる。