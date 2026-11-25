プレスリリース パナソニック オートモーティブシステムズが「PRIDE指標2026」で最高評価「ゴールド」を受賞

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社（代表取締役社長：永易正吏、本社：神奈川県横浜市、以下、当社）は、一般社団法人work with Prideが、職場におけるLGBTQ+などのセクシャルマイノリティ（以下、LGBTQ+）に取り組む企業・団体を評価する「PRIDE指標2026」において、最高評価となる「ゴールド」を受賞しました。

当社は、2025年度の「PRIDE指標2025」において「ブロンズ」を受賞しました。 その後1年間で、LGBTQ+やSOGI（※1）への理解促進と、社内設備・福利厚生に関する職場環境整備をさらに推進し、2026年度は最高評価となる「ゴールド」を受賞しました。 全従業員を対象に、LGBTQ+やSOGIに関する研修・講演を実施しています。 また、カミングアウトを受けた際、本人の同意なく、本人が望む範囲を超えて周囲に伝える「アウティング」がハラスメントとなり得ることを周知しました。

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あわせて、本人の意向を確認し、必要に応じて上司や関係部門が連携してサポートする体制づくりを進めています。 こうした取り組みを通じ、LGBTQ+への理解と支援を行動で示す「ALLYSHIP（※2）宣言者」は2025年度から倍増しました。 性自認に関する相談を受けた際に、本人の意向やプライバシーを尊重し、必要に応じて関係部門が連携して対応を検討するプロセスを整理しました。 また既存の福利厚生の利用条件についても、性自認に配慮した利用が可能であることを改めて周知しました。

※1「性のあり方」の構成要素である、性的指向（Sexual Orientation）、性自認（Gender Identity）の頭文字をとった言葉で、少数・多数に関係なく、人それぞれ異なる性のあり方を持っているという考え方に基づく概念です。

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「PRIDE指標」は、LGBTQ+など性的マイノリティが働きやすい職場づくりを日本で実現するために一般社団法人work with Prideが2016年に策定した日本で初めてとなるLGBTQ+に関する企業・団体等の取り組みの評価指標です。 Policy（行動宣言）、Representation（当事者コミュニティ）、Inspiration（啓発活動）、Development（人事制度・プログラム）、Engagement／Empowerment（社会貢献・渉外活動）の5つの指標で構成されており、各指標内で指定の要件を満たしていれば点数が付与され、点数により、ゴールド、シルバー、ブロンズとして企業・団体が認定されます。

一般社団法人work with Pride（wwP）は、企業などの団体におけるLGBTQ+など性的マイノリティに関するダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援する団体です。 年に一回、企業・団体の人事・人権・ダイバーシティ担当者を主な対象に、LGBTQ+に関するカンファレンスの開催や、『PRIDE指標』、『レインボー認定』の運用等行なっています。