パナソニック コネクトは、現場の課題解決を目指し、落下試験や防塵防滴性能を向上させた業務用タブレット「FZ-G3」と「CF-34」を発表。軽量化と高出力冷却の両立が特徴。

パナソニック コネクト モバイルソリューションズ事業部は、 業務用タブレット 端末の新たなモデルとなる「 FZ-G3 」と「 CF-34 」の設計思想と技術的革新について詳述した。これらの製品は、建設や物流といった過酷な現場環境での実用的なニーズに応えるために開発され、従来の市販タブレットに厚手の保護ケースを装着して使用していたユーザーが抱えていた課題を一気に解消する設計となっている。

現場ニーズと二律背反の克服

パナソニック コネクト モバイルソリューションズ事業部 共通技術総括部 プロジェクトマネジメント部 プロジェクトマネージャーの中垣祐一氏は、本製品の背景にある「二律背反（コンフリクト）」の克服について解説している。従来現場では、一般的なコンシューマー向けタブレットに頑丈な保護ケースを装着して運用するケースが大半を占めていた。しかし、作業員はケースが重くて邪魔だと感じ、つい外して使用してしまう傾向があった。その結果、端末が落下して破損したり、データが消失したりする悪循環が頻発していた。

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この問題の根本解決のため、パナソニック コネクトは「保護ケースなしでも安心して使える頑丈さ」と、「作業負担を減らすための軽さ・薄さ」、そして「一日中使える長時間駆動」という、一見両立しにくい要件を同時に満たすことを目指した。設計チームは基礎から仕様を見直し、現場のリアルな声を取り入れた製品づくりに取り組んだ結果、ケースなしでの運用でも破損リスクを大幅に低減しつつ、携行時の負担を最小限に抑えることに成功した。

厳格な耐性試験と軽量化の達成

開発された両機種は、米国防総省の調達基準である「MIL-STD-810H」に準拠した厳しい耐久性試験をクリアしている。具体的には、180cmの高さから合板の上に26方向への落下試験、および120cmの高さから鉄板の上に落とす試験を両方とも合格点で通過した。これらの試験は、現場で想像しうるあらゆる角度からの衝撃に耐えうる構造であることを証明する重要な指標となっている。

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構造設計においては、落下シミュレーション解析を繰り返し行い、筐体の弱点を特定した上で重点的に補強を行った。同時に、必要以上の部材をそぎ落とすことで軽量化を実現した。その結果、タブレット型端末「FZ-G3」は前機種のFZ-G2と比較して約10％の軽量化を達成し、2in1タイプの「CF-34」も前機種のCF-33比で約25％の軽量化に成功している。これにより、長時間の片手操作や持ち運びにおける作業員の疲労が著しく軽減されている。

IP66対応の防塵防滴と冷却性能

環境耐性においても大幅な進化が図られており、防塵（じん）および防滴性能は前機種のIP65を上回る「IP66」の試験をクリアしている。IP66は、細かい粉じんを8時間連続で吹き付ける防塵試験や、毎分100Lの噴流水を浴びせる高圧流水試験に耐えられるレベルを示す。特に、建設現場や屋外作業で問題となる微細な埃や、雨・水しぶきからの保護において強力な防御力を持っている。

この高い密閉性を維持しながら内部の冷却を実現するため、ボディーと冷却ファンの外周に独自の止水構造が採用された。これにより、外部からの水の侵入を防ぎつつ、内部の熱を効率的に排出する経路を確保している。熱流体シミュレーションを繰り返し行うことで、断面積を大きくし経路を最短化したヒートパイプと、ブレード形状を最適化したファンを採用した。これらは、基板内で熱を均一に分散させる設計と組み合わせられ、安定した性能発現を支えている。

広範囲な動作環境への適応

採用された新しい冷却システムと熱分散設計により、両機種はマイナス10度から50度までの幅広い環境温度において、安定した性能を維持することが可能になった。この高温・低温範囲での動作保証は、真夏の日差しのもとでの屋外作業や、冬場の寒冷地における建設現場など、極端な気候条件下でも端末が凍結や過熱シャットダウンを起こすことなく稼働し続けることを意味する。

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これらの技術革新は、単なるスペックの向上にとどまらない。作業員がケースを外すことによる破損リスクの排除、重量化による疲労の軽減、そして過酷な環境下での信頼性確保は、現場の生産性向上に直結する要素である。パナソニック コネクトが提唱するこの新たな標準は、業務用モバイル端末の在り方を再定義するものとなる。